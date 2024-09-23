Производство духов в России выросло в 2,5 раза

«Производство всей парфюмерии в России выросло за год на 28,4%: если в январе-июле 2023 года было произведено только 46,4 млн флаконов, то за этот же период 2024-го показатель составил 59,5 млн флаконов. Наибольший рост производство у духов — в 2,5 раза», — пояснила «Известиям» руководитель управления товаров народного потребления ЦРПТ Варвара Михайлова.