Объем вложений в биржевые фонды денежного рынка превысил ₽500 млрд

Стоимость чистых активов биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) денежного рынка, обращающихся на фондовом рынке Московской биржи, превысила ₽500 млрд. С начала года этот показать вырос в 2,2 раза. Об этом говорится в сообщении Мосбиржи.
Количество физических лиц, имеющих в своих инвестиционных портфелях биржевые фонды денежного рынка, увеличилось с начала года вдвое и превысило 700 тыс. человек.
Общий объем операций, которые совершили россияне с фондами денежного рынка в 2024 году, превысил ₽1,8 трлн. Среднедневной объем торгов фондами денежного рынка за восемь месяцев 2024 года составил ₽9,6 млрд. Средний размер вложений одного частного инвестора на текущий момент составляет более ₽690 тыс.
Фонды денежного рынка — это одна из разновидностей краткосрочных взаимных ПИФов, которые размещают денежные средства инвесторов в консервативных инструментах рынка РЕПО. Бенчмарком, то есть отслеживаемым индексом, для фондов является индекс RUSFAR. Он рассчитывает стоимость денег на основании сделок РЕПО с центральным контрагентом (ЦК) и исключает стоимость заимствования ценной бумаги.
Фонды денежного рынка выступают в качестве альтернативы банковским вкладам и позволяют инвесторам размещать свои средства в надежном инструменте, пока они ищут более прибыльные и долгосрочные инвестиции.
За 2023 год сумма инвестиций в биржевые фонды денежного рынка выросла в 15 раз и превысила ₽200 млрд. В мае 2024 года она достигла достигла ₽300 млрд. В начале августа текущего года аналогичный показатель превысил отметку ₽400 млрд.
Директор по развитию денежного рынка Московской биржи Дмитрий Даниленко отметил стремительный рост востребованности продуктов финансовых компаний, предоставляющих возможность частным инвесторам и бизнесу зарабатывать на денежном рынке. Период высоких процентных ставок и низкий уровень риска таких инструментов делают их привлекательными для инвесторов, сообщил Даниленко.
Справка «РБК Инвестиций».
На Московской бирже инвесторы могут приобрести паи биржевых фондов денежного рынка различных управляющих компаний, получая процентную доходность в российских рублях и китайских юанях. Сейчас на фондовом рынке Мосбиржи инвесторам доступны паи 12 фондов от девяти управляющих компаний.
С расчетами в рублях:
БПИФ «Альфа-Капитал Денежный рынок»; БПИФ «АТОН — Накопительный в рублях»; БПИФ «БКС Денежный рынок»; БПИФ «Финстар — Денежный рынок ПЛЮС»; БПИФ «Ликвидность» УК ВИМ; БПИФ «ПСБ Денежный рынок»; БПИФ «Первая — Фонд Сберегательный»; БПИФ «Ликвидный» УК «Система Капитал»; БПИФ «Тинькофф Денежный рынок»;
С расчетами в юанях:
БПИФ «Первая — Фонд Сберегательный в юанях»; БПИФ «Ликвидность. Юань» УК ВИМ; БПИФ «АТОН — Накопительный в юанях»;
Все фонды денежного рынка доступны как квалифицированным, так и неквалифицированным инвесторам.
По итогам августа 2024 года самыми популярным у частных инвесторов среди фондов был фонд «Ликвидность» (LQDT) — на него пришлось 47% от общего объема вложений в фонды в портфелях частных инвесторов. Спросом также пользовались фонд «Первая — Фонд Сберегательный» (SBMM), «Альфа-Капитал денежный рынок» (AKMM) и «АТОН — Накопительный в рублях» (AMNR).
Первым фондом денежного рынка на Мосбирже стал тот же фонд «Ликвидность» (LQDT) — площадка начала торги этим инструментом в январе 2020 года. По собственным данным УК, это первый фонд денежного рынка в стране. В январе 2023 года на Московской бирже начались торги первым в России биржевым паевым инвестиционным фондом (БПИФ) с расчетами в китайских юанях — «Первая — Фонд Сберегательный в юанях» (SBCN).