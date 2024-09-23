Объем вложений в биржевые фонды денежного рынка превысил ₽500 млрд

Первым фондом денежного рынка на Мосбирже стал тот же фонд «Ликвидность» (LQDT) — площадка начала торги этим инструментом в январе 2020 года. По собственным данным УК, это первый фонд денежного рынка в стране. В январе 2023 года на Московской бирже начались торги первым в России биржевым паевым инвестиционным фондом (БПИФ) с расчетами в китайских юанях — «Первая — Фонд Сберегательный в юанях» (SBCN).