Московский завод «Кристалл» закрыл долги перед «Агропродуктом»

В материалах дела сказано, что компания «Агропродукт» подала в суд заявление о признании завода «Кристалл» банкротом, сославшись на сумму долга 10 697 076 ₽ 73 коп. В ходе дела «Кристалл» предоставил суду платежные документы на общую сумму 13 573 615 ₽ 60 коп., что говорит о полном покрытии задолженности.
Компания «Агропродукт» контролировалась московским «Кристаллом» в 2007—2010 годах, а после отошла Павлу Сметане, владельцу «Кристалл-Лефортово» — одному из крупных производителей алкоголя. Издание напоминает, что в 2016—2017 годах «Кристалл» разливал для «Кристалл-Лефортово» крупные партии алкоголя, пока в 2018 году «Кристалл-Лефортово» не прекратил работу на фоне финансовых проблем. Претензии «Агропродукта» к московскому заводу «Кристалл», по мнению источника «Коммерсанта», могут быть связаны с более ранними задолженностями. Со ссылкой на юриста Дениса Славнова «Коммерсантъ» сообщает, что конкурсный управляющий мог подать иск о банкротстве после реализации всех основных активов компании, если приставы не предпринимали шагов по взысканию задолженности.
В 2023 году завод «Кристалл» сократил производство на 54,9% год к году, до 145,6 декалитров — эти сведения из аудиторского заключения приводит «Коммерсантъ». Со ссылкой на близкого к предприятию источника издание пишет, что компания пострадала после ухода из России в 2022 году британского производителя крепкого алкоголя Diageo, для которого с 2018 года московский завод разливал виски Bell`s, White Horse и Black & White.
В августе иск к предприятию на общую сумму 169,6 млн руб. предъявила находящаяся в стадии банкротства Настоящая водочная компания, которая владеет брендом водки «Казенка», — ее разлив также осуществлялся на заводе «Кристалл». Это дело пока не разрешено.
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