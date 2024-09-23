Московский завод «Кристалл» закрыл долги перед «Агропродуктом»

Компания «Агропродукт» контролировалась московским «Кристаллом» в 2007—2010 годах, а после отошла Павлу Сметане, владельцу «Кристалл-Лефортово» — одному из крупных производителей алкоголя. Издание напоминает, что в 2016—2017 годах «Кристалл» разливал для «Кристалл-Лефортово» крупные партии алкоголя, пока в 2018 году «Кристалл-Лефортово» не прекратил работу на фоне финансовых проблем. Претензии «Агропродукта» к московскому заводу «Кристалл», по мнению источника «Коммерсанта», могут быть связаны с более ранними задолженностями. Со ссылкой на юриста Дениса Славнова «Коммерсантъ» сообщает, что конкурсный управляющий мог подать иск о банкротстве после реализации всех основных активов компании, если приставы не предпринимали шагов по взысканию задолженности.