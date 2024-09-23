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Мишустин рассказал о росте производства компьютеров

СОЧИ, 23 сен — РИА Новости. Производство компьютеров и их частей в РФ за семь месяцев текущего года увеличилось на 16%, телеком-аппаратуры — на 40%, радиолокационной и радионавигационной аппаратуры — почти на 60%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Источник: © РИА Новости

«Производство компьютеров, их частей и принад­лежностей за семь месяцев года увеличилось на 16 процентов. Коммуникационной, радио- и телеви­зионной передающей аппаратуры, а также телевизионных камер — на 40 процентов. А радиолокацион­ной, радионавигационной и радио­аппаратуры дистанционного управле­ния — почти на 60 процентов», — сказал Мишустин на пленарном заседании форума «Микроэлектроника-2024».

Он также отметил, что в результате реализации ранее поддержанных проектов в прошлом году на рынок был выведен целый ряд отечественных технологических реше­ний, включая автономный программно-аппаратный комплекс для 3D-печати.