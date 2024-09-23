Мишустин рассказал о росте производства компьютеров

«Производство компьютеров, их частей и принадлежностей за семь месяцев года увеличилось на 16 процентов. Коммуникационной, радио- и телевизионной передающей аппаратуры, а также телевизионных камер — на 40 процентов. А радиолокационной, радионавигационной и радиоаппаратуры дистанционного управления — почти на 60 процентов», — сказал Мишустин на пленарном заседании форума «Микроэлектроника-2024».
Он также отметил, что в результате реализации ранее поддержанных проектов в прошлом году на рынок был выведен целый ряд отечественных технологических решений, включая автономный программно-аппаратный комплекс для 3D-печати.