Мишустин рассказал о росте производства компьютеров

«Производство компьютеров, их частей и принад­лежностей за семь месяцев года увеличилось на 16 процентов. Коммуникационной, радио- и телеви­зионной передающей аппаратуры, а также телевизионных камер — на 40 процентов. А радиолокацион­ной, радионавигационной и радио­аппаратуры дистанционного управле­ния — почти на 60 процентов», — сказал Мишустин на пленарном заседании форума «Микроэлектроника-2024».