«Государство продолжит поддерживать реализацию инвестиционных и инфраструктурных проектов для укрепления динамичных перемен в этой сфере. В том числе — по капитальному строительству и созданию профильных технопарков в регионах», — сказал Мишустин, выступая на пленарном заседании форума «Микроэлектроника-2024».
Мишустин пообещал поддержку инвестпроектов в сфере электроники
СОЧИ, 23 сен — РИА Новости. Власти РФ продолжат поддерживать инвестиционные и инфраструктурные проекты для развития сферы электроники в стране, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.