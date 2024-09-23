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Мишустин пообещал поддержку инвестпроектов в сфере электроники

СОЧИ, 23 сен — РИА Новости. Власти РФ продолжат поддерживать инвестиционные и инфраструктурные проекты для развития сферы электроники в стране, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Источник: © РИА Новости

«Государство продолжит поддерживать реализацию инвестиционных и инфраструктурных проектов для укрепления динамичных перемен в этой сфере. В том числе — по капитальному строительству и созданию профильных технопарков в регионах», — сказал Мишустин, выступая на пленарном заседании форума «Микроэлектроника-2024».