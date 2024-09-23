Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мишустин оценил рост производства электроники в России

СОЧИ, 23 сен — РИА Новости. Объем производства электроники и оптических изделий в РФ за первое полугодие вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Источник: © РИА Новости

«За первое полугодие объем производства электроники и оптических изделий вырос на 35% относительно соответствующего периода 2023 года», — сообщил Мишустин на пленарном заседании форума «Микроэлектроника-2024» на федеральной территории «Сириус».