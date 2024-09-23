Мировые цены на нефть растут из-за снижения ставки ФРС США

По состоянию на 7.18 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,84%, до 74,31 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов WTI — на 0,9%, до 71,65 доллара.
«Настроения поддерживаются благодаря резкому сокращению ставки ФРС», — сообщила агентству Блумберг основатель компании Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари (Vandana Hari).
По итогам сентябрьского заседания регулятор впервые с 2020 года понизил учётную ставку — на 0,5 процентного пункта, до 4,75−5% годовых.
«Но в какой-то момент мы можем увидеть, как нефть вновь окажется под понижательным давлением, так как ажиотаж вокруг ФРС угаснет и внимание нефтяного рынка вернется к проблеме ухудшения спроса», — предупреждает Хари.