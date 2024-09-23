Индекс Мосбиржи поднялся выше 2800 пунктов впервые с середины августа

Индекс Мосбиржи (IMOEX) вырос на 0,98%, до 2809,72 пункта, свидетельствуют данные торгов на 10:04 мск мск. В предыдущий раз выше отметки 2800 пунктов бенчмарк был месяц назад — 19 августа 2024 года.
Долларовый индекс РТС (RTSI) прибавил 0,98%, до 956,01 пункта.
Аналитик «Велес Капитал» Елена Кожухова называет отметку 2800 пунктов важным сопротивлением, стабилизация выше которой может предвещать как минимум еще одну волну краткосрочного роста. «Рынок остается в фазе краткосрочной коррекции от годовых минимумов, не реагируя на сохранение медвежьих фундаментальных сигналов», — говорит Кожухова.
По мнению аналитика, следующей целью для индикатора может стать отметка 3000 пунктов с перспективой пересмотра рынком в том числе среднесрочных позиций.
«Одной из причин роста может стать надежда инвесторов на скорое завершение цикла ужесточения монетарных условий, хотя в октябре ключевая ставка ЦБ РФ может быть повышена до 20%. Цены на многие сырьевые товары также пытаются развить повышение, что будет помогать акциям их производителей», — отмечает Елена Кожухова.
В SberCIB также ожидают, что до конца года рынок акций сможет подняться чуть выше. Справедливый уровень индекса Мосбиржи на конец года эксперты оценивают в 2850 пунктов. При этом аналитики считают, что на рынке акций сохранится волатильность, так как скоро возобновят торги акциями X5 Group и HeadHunter, в октябре доходности ОФЗ достигнут пика, а в декабре пройдет замещение суверенных еврооблигаций.
В первом квартале 2025 года аналитики SberCIB ждут более существенного роста рынка, поэтому возможные просадки в октябре и декабре могут быть хорошей возможностью для покупки бумаг. По базовому прогнозу SberCIB, ключевая ставка достигнет пика в октябре и ЦБ не будет поднимать ее дополнительно в первом квартале 2025 года. А ожидание снижения ставки, наоборот, может стимулировать рост рынка. Среди рисков для своего прогноза эксперты назвали повышенную инфляцию, снижение цен на нефть и геополитику.
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