Индекс Мосбиржи поднялся выше 2800 пунктов впервые с середины августа

В первом квартале 2025 года аналитики SberCIB ждут более существенного роста рынка, поэтому возможные просадки в октябре и декабре могут быть хорошей возможностью для покупки бумаг. По базовому прогнозу SberCIB, ключевая ставка достигнет пика в октябре и ЦБ не будет поднимать ее дополнительно в первом квартале 2025 года. А ожидание снижения ставки, наоборот, может стимулировать рост рынка. Среди рисков для своего прогноза эксперты назвали повышенную инфляцию, снижение цен на нефть и геополитику.