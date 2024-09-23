Глава «Аэрофлота» назвал сроки появления Wi-Fi в самолетах

«Коллеги из Минцифры обещали в 2027—2028 году. Безусловно, мы этого ждем, соответствующее соглашение подписали, и пассажиры, думаю, хотят», — сказал Александровский.



Он также добавил, что хотел бы сделать такую услугу бесплатной для пассажиров.



В мае глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что проект по предоставлению интернета в самолетах будет называться «Бюро 1440». Эта компания входит в «ИКС Холдинг» и занимается созданием низкоорбитальной спутниковой группировки, чтобы оказывать услуги широкополосного доступа в интернет с глобальным покрытием с 2027 года.



Предполагается, что группировка будет состоять из более чем 900 спутников. Несколько тестовых космических аппаратов связи «Рассвет-1» уже выведены на орбиту. Помимо России, компания планирует оказывать услуги более чем в 70 странах. РБК узнал, что проект «Бюро 1440» обойдется примерно в 445 млрд руб.