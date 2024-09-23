Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт объяснил рост стоимости нефти марки Brent

Цена на нефть Brent растет на фоне геополитической эскалации на Ближнем Востоке, объяснил «Известиям» 23 сентября портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.

Источник: Reuters

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на лондонской бирже ICE поднялась выше $74,6 за баррель. Еще 10 сентября цена находилась ниже $70.

«В последние дни цены растут на [фоне] геополитической эскалации на Ближнем Востоке. Что будет с ценой осенью, предсказать достаточно трудно», — отметил эксперт.

По его словам, важно насколько значимыми будут геополитические риски, итоги выборов президента в США, экономические данные по КНР и США, а так же итоги встречи министров — стран ОПЕК+. Все эти факторы могут повлиять на дальнейшее изменение цен.

Ранее, 17 сентября, генеральный директор маркетплейса нефтепродуктов и сырья OPEN OIL MARKET Сергей Терешкин предположил, что цены на нефть марки Brent будут оставаться вблизи отметки $75 за баррель до конца текущего года. По его словам, важную роль в том числе играет тот факт, что рынок остается дефицитным.

До этого, 20 февраля, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что мировой спрос на нефть будет увеличиваться как минимум до 2040 года. По его словам, темпы роста составят порядка 14%.