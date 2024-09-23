Эксперт объяснил рост стоимости нефти марки Brent

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на лондонской бирже ICE поднялась выше $74,6 за баррель. Еще 10 сентября цена находилась ниже $70.
«В последние дни цены растут на [фоне] геополитической эскалации на Ближнем Востоке. Что будет с ценой осенью, предсказать достаточно трудно», — отметил эксперт.
По его словам, важно насколько значимыми будут геополитические риски, итоги выборов президента в США, экономические данные по КНР и США, а так же итоги встречи министров — стран ОПЕК+. Все эти факторы могут повлиять на дальнейшее изменение цен.
Ранее, 17 сентября, генеральный директор маркетплейса нефтепродуктов и сырья OPEN OIL MARKET Сергей Терешкин предположил, что цены на нефть марки Brent будут оставаться вблизи отметки $75 за баррель до конца текущего года. По его словам, важную роль в том числе играет тот факт, что рынок остается дефицитным.
До этого, 20 февраля, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что мировой спрос на нефть будет увеличиваться как минимум до 2040 года. По его словам, темпы роста составят порядка 14%.