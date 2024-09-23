Эксперт объяснил низкую стоимость вина в России по сравнению с Европой

По его словам, ранее средняя стоимость вина определялась на уровне до 500 ₽ Этот показатель зависит от курса доллара и наличия запасов вина у ретейлеров, считает эксперт. «Это связано со старыми запасами, со структурой импорта вина в Россию. Мы с 2017 года начали активно наращивать прямой импорт ретейлеров. Компании сами начали импортировать вино без помощи дистрибьюторов, а сокращение цепочки поставки снизило цену для покупателя. Сейчас одна и та же бутылка кавы может стоить в Испании дороже, чем в России, если вино было ввезено до повышения курса доллара и введения санкций», — считает он.