Эксперт объяснил низкую стоимость вина в России по сравнению с Европой

По его словам, ранее средняя стоимость вина определялась на уровне до 500 ₽ Этот показатель зависит от курса доллара и наличия запасов вина у ретейлеров, считает эксперт. «Это связано со старыми запасами, со структурой импорта вина в Россию. Мы с 2017 года начали активно наращивать прямой импорт ретейлеров. Компании сами начали импортировать вино без помощи дистрибьюторов, а сокращение цепочки поставки снизило цену для покупателя. Сейчас одна и та же бутылка кавы может стоить в Испании дороже, чем в России, если вино было ввезено до повышения курса доллара и введения санкций», — считает он.
При этом Ставцев также отметил, что средняя стоимость бутылки вина в России будет расти. Однако эксперт считает, что это произойдет в основном за счет повышения цены на иностранные вина, особенно вина из недружественных стран.
По данным «РИА Новости», стоимость бутылки вина в России составляет $6,42 (595 ₽). С таким показателем страна входит в топ-30 государств с самым недорогим вином в мире. Механизм подсчетов «РИА Новости» не публикует, однако сообщает, что самое дешевое вино можно купить в Бутане ($3,58), а самое дорогое — в Туркмении ($31,43).
Компания Statista, в свою очередь, приводит данные по стоимости бутылки вина в европейских странах в 2023 году. Согласно данным рейтинга, дороже всего среди европейских государств стоимость вина составляет в Ирландии — $14,41, на втором месте находится Норвегия ($13,95), на третьем — Финляндия и Великобритания ($11,52).
Statista — немецкая компания, основанная в 2008 году, специализируется на рыночных и потребительских данных. По данным компании, ее платформа содержит более 1 000 000 статистических данных по более чем 80 000 тем из более чем 22 500 источников и 170 различных отраслей промышленности. В 2019 году компания была приобретена Ströer Media — одним из крупнейших рекламных операторов Германии.
По данным агентства «Национальные кредитные рейтинги», средняя цена бутылки вина в России на конец 2023 года составляла 553,03 ₽ за литр, а игристого — 463,9 ₽ за литр. Розничная стоимость напитка при этом складывается из цены, которую винодел заложил при производстве, наценки оптовых компаний и торговых сетей, а также акцизов и сборов со стороны государства.