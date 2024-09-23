Цены на золото достигли исторического максимума на фоне дешевеющего серебра

Среди факторов, влияющих на ралли, в ходе которого золото в последнее время регулярно обновляет рекорды стоимости, аналитики называют ситуацию в США, где ФРС впервые с 2020 года понизила учетную ставку. При этом политическая ситуация перед выборами остается нестабильной, как и положение дел на Ближнем Востоке, где Израиль наносит удары по Ливану. Последнее подтолкнуло вверх и цены на нефть.