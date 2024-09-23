Аналитики назвали российские регионы с самой дешевой загородной недвижимостью

Среди крупнейших российских регионов самое дешевое загородное жилье можно найти в Волгоградской области, а самое дорогое — в Санкт-Петербурге. Об этом рассказали аналитики «Домклик», которые изучили объявления о продаже загородной недвижимости на начало сентября.