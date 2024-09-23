Аналитики назвали российские регионы с самой дешевой загородной недвижимостью

В Волгоградской области, где такое жилье оказалось самым доступным, медианная стоимость квадратного метра составила 44,1 тыс. рублей. Также в топ-5 вошли Пермский край (50,7 тыс. рублей), Омская область (51,5 тыс.), Красноярский край (53,3 тыс.) и Челябинская область (53,9 тыс.).
Самые высокие цены на загородные дома, по данным «Домклик», зафиксированы в Санкт-Петербурге — 132,3 тыс. рублей за «квадрат». В Москве 1 кв. м стоит в среднем 126,4 тыс. рублей, а в Краснодарском крае — 81,8 тыс.
В рамках исследования аналитики рассматривали объявления о продаже загородных домов в регионах, в состав которых входит город с миллионным населением.