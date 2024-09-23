«Аэрофлот» запустил экспресс-доставку посылок

Посылку можно отправить минимум за два часа до вылета рейса, а ее доставка осуществляется либо в тот же день, либо на следующий день. Получить отправление можно будет уже через один час после посадки самолета в аэропорту.



Стоимость доставки из Москвы — от 2,4 тыс. руб. Также за дополнительные 500 ₽ можно заказать курьерскую доставку с адреса отправителя и до двери получателя.