Россия вошла в топ-30 стран с самым дешевым в мире вином

Согласно данным Международной организации виноградарства и виноделия, крупнейшими производителями напитка в прошлом году стали Франция (20% от мирового производства), Италия (16%) и Испания (12%). При этом по стоимости Франция оказалась на 67-м месте (7,82 доллара), а Италия — на 40-м (6,69 доллара).