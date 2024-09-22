На Западе признали зависимость от российских ядерных технологий

Эксперты отмечают необходимость значительных инвестиций в расширение мощностей по конверсии и обогащению урана на Западе. Однако компании неохотно идут на крупные вложения без долгосрочных соглашений с операторами АЭС, которые, в свою очередь, не готовы их заключать без гарантий поставок.