ЕС нарастил импорт российских удобрений до максимума за 20 месяцев

Так, в середине лета ЕС увеличил импорт удобрений из России в 2,2 раза по сравнению с показателем в июне и в 1,7 раза по сравнению с июлем прошлого года — до 199 миллионов евро. Показатель в июле был максимальным с ноября 2022 года, когда поставки составляли 264 миллиона евро.