ЕС нарастил импорт российских удобрений до максимума за 20 месяцев

Так, в середине лета ЕС увеличил импорт удобрений из России в 2,2 раза по сравнению с показателем в июне и в 1,7 раза по сравнению с июлем прошлого года — до 199 миллионов евро. Показатель в июле был максимальным с ноября 2022 года, когда поставки составляли 264 миллиона евро.
Крупнейшим покупателем этого российского товара в июле была Польша: ее закупки выросли вдвое, до 55,7 миллиона евро. Далее следуют Франция, нарастившая импорт в пять раз — до 31,5 миллиона евро, и Германия, которая сообщила об увеличении ввоза удобрений из России на треть — до 24,5 миллиона евро.
Самый серьезный рост показала Ирландия — Россия увеличила продажи в эту страну в 18 тысяч раз, с 101 евро до 1,8 миллиона. Румыния наращивала ввоз российских удобрений более скромными темпами — в 54 раза, до 17,3 миллиона евро, а Болгария — в 25 раз, до 12,9 миллиона евро.
В целом ЕС в июле нарастил импорт удобрений в 1,7 раза — до 643 миллионов евро. Россия является основным поставщиком удобрений объединению, а ее доля в середине лета выросла до 31% против 23,7% месяцем ранее и 18,5% годом ранее. Доля в июле была максимальной с марта 2022 года.
Вторым основным поставщиком удобрений в ЕС было Марокко, откуда поставки в июле выросли почти втрое — до 111 миллионов евро. Тройку лидеров замыкал Египет, которому также удалось нарастить экспорт — в 1,4 раза, до 85 миллионов. В топ-5 также входят Алжир (37 миллионов евро) и Канада (27 миллионов).