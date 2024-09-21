За полгода негосударственные пенсионные фонды выплатили россиянам 77 млрд рублей

Ранее, 13 сентября, из подсчетов «СберНПФ» по данным ЦБ, стало известно, что за январь-июнь 2024 года добровольные вложения в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) составили 94,2 млрд рублей — это в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Такой прирост — рекордный как минимум с 2018-го, когда начала публиковаться статистика. При этом, по данным Центрального Банка, во все исследуемые годы фиксировалось снижение взносов, кроме 2021-го.