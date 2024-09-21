За полгода негосударственные пенсионные фонды выплатили россиянам 77 млрд рублей

Большая часть выплат НПФ (51 млрд рублей) — средства, перечисленные в рамках негосударственного пенсионного обеспечения. По договорам обязательного пенсионного страхования фонды выплатили 26 млрд рублей. Среди регионов-лидеров, с жителями которых связан наибольший объем выплат как в сфере негосударственной пенсии, так и в части обязательного пенсионного страхования: Москва (10,4 млрд рублей), Ханты-Мансийский автономный округ (5,1 млрд рублей), Московская область (3,4 млрд рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (2,9 млрд рублей) и Санкт-Петербург (2,1 млрд рублей).
По данным аналитиков, тенденция на увеличение объема выплат от НПФ сохраняется уже несколько лет подряд: по данным экспертов, суммарно с 2021 года по июнь 2024 года фонды выплатили почти полтриллиона рублей. Причем две трети из 491 млрд рублей уже осуществленных выплат, а именно 349 млрд, пришлись на средства пенсионных резервов, формирующиеся у НПФ в добровольном формате по негосударственному пенсионному обеспечению. По договорам обязательного пенсионного страхования фонды выплатили 141 млрд рублей.
Увеличение объема выплат от фондов эксперты связывают с ростом числа людей, достигших пенсионного возраста. Кроме того, растет и число тех, кто получает пенсию досрочно из-за различных льгот.
Ранее, 13 сентября, из подсчетов «СберНПФ» по данным ЦБ, стало известно, что за январь-июнь 2024 года добровольные вложения в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) составили 94,2 млрд рублей — это в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Такой прирост — рекордный как минимум с 2018-го, когда начала публиковаться статистика. При этом, по данным Центрального Банка, во все исследуемые годы фиксировалось снижение взносов, кроме 2021-го.
В крупнейших пенсионных фондах динамику связали с запуском программы долгосрочных сбережений (ПДС). Как отметил гендиректор «СберНПФ» Александр Зарецкий, с новой программой граждане впервые могут самостоятельно распоряжаться накопительной пенсией.