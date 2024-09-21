В Госдуме рассказали о новом способе получить налоговый вычет

«С 2025 года в России вводится новый налоговый вычет — за выполнение норм ГТО. Его смогут получить россияне, которые выполнили нормативы испытаний (тестов) комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО), соответствующие их возрастной группе, и которые были награждены знаком отличия и подтвердили полученный ранее знак отличия», — рассказал Хамитов.
Парламентарий отметил, что максимальная сумма для вычета за ГТО составляет 500 рублей в месяц.
Он также добавил, что претендовать на вычет может работник, который официально трудоустроен и дополнительно прошел диспансеризацию, которую проводят периодически (ежегодно или один раз в два года) в поликлиниках по полису ОМС.
В феврале президент России Владимир Путин во время оглашения ежегодного послания Федеральному собранию сообщил, что со следующего года будут предоставляться налоговые вычеты для тех, кто регулярно проходит диспансеризацию, а также успешно сдает нормативы ГТО.