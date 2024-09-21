Ищем позитив: насколько оправданы ожидания низкой инфляции

Оба показателя сейчас намного ниже, чем в конце прошлого года. Тем не менее реальная инфляция, по официальной статистике, остается высокой. Можно ли предположить, что вскоре индекс потребительских цен последует за ожиданиями людей, разбирались «Известия».
Разное восприятие инфляции
Согласно данным ежемесячной оперативной справки, ожидаемая инфляция (показатель в следующие 12 месяцев, по мнению респондентов) в сентябре составила 12,5%. Это на 0,4 п.п. меньше, чем в августе. При этом начиная с апреля данный показатель рос на протяжении нескольких месяцев подряд, поднявшись почти на 2 п.п. к августу.
Что касается наблюдаемой инфляции, то она упала сразу на 0,6 п.п., до 14,4%. Это произошло после кратковременного всплеска в августе. Этот подъем был скорее исключением — наблюдаемая инфляция имеет четкий тренд к снижению. В целом оба показателя сейчас ниже, чем в конце прошлого года: наблюдаемая инфляция опустилась на 2,6 п.п., а ожидаемая — на 1,7%.
Интересно, что при этом сокращались, согласно ответам респондентов, сбережения россиян. Если в начале года о наличии сбережений сообщали 38%, то сейчас только 34%. Люди с заначкой и без нее по-разному воспринимают инфляцию. Для первой категории она составляет 12,9%, для второй — 15,6%. Что не слишком удивительно, учитывая, что в подавляющем большинстве случаев рост цен сильнее бьет по тем, кто меньше зарабатывает и, соответственно, в среднем реже имеет какую-либо подушку безопасности.
Согласно последним данным Росстата, инфляция за неделю с 10 по 16 сентября оставалась высокой, составив в этот промежуток времени 0,1% (за предыдущую отчетную неделю — 0,09%). В годовом исчислении рост цен чуть-чуть замедлился, составив 8,9%. Это не только намного выше целевого показателя Банка России (4%), но и прогноза на 2024 год от Минэкономразвития (7,3%). Для того чтобы достичь этих показателей, темпы роста цен должны резко замедлиться в ближайшие три с небольшим месяца.
Почему ожидаемая инфляция важна.
Можно ли рассчитывать на это, исходя из цифр «инФОМ»? Инфляционные ожидания экономических агентов всегда важны для центробанков, напоминает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. В частности, как объясняет Банк России, от этих ожиданий зависит, насколько эффективно денежно-кредитная политика будет контролировать инфляцию.
— По существу, вкладчик, инвестор или заемщик, принимая решение о выборе между потреблением сейчас или в будущем, оценивает прежде всего реальные процентные ставки и доходности, то есть по отношению к ожидаемой им инфляции. Соответственно, при высоких инфляционных ожиданиях он будет стараться потратить средства сейчас, ожидая, что потом товары и услуги будут стоить дороже — и этот спрос будет ускорять инфляцию, — добавила аналитик.
По словам главного аналитика центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Владимира Малиновского, если речь идет о розничных клиентах, это сигнализирует о том, планируют ли они сберегать или тратить свои накопления, если о компании — будет ли она индексировать зарплаты работникам и наценки на продукцию, или увеличится ли уровень ее инвестиционных расходов.
Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров пока не видит позитивных изменений в опросах.
— Инфляция и ожидания соответствуют уровню июля, то есть до момента получения платежек по услугам ЖКХ с учетом выросших тарифов, — отмечает он. — Можно сказать, что динамика наблюдаемой и ожидаемой инфляции не изменилась за последние три месяца.
Беленькая, в свою очередь, видит некоторое улучшение ситуации. Что особенно важно, считает она, снижение инфляционных ожиданий распространилось на обе группы опрошенных — со сбережениями и без сбережений.
— Это по крайней мере аргумент, чтобы усомниться в необходимости дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ на октябрьском заседании (хотя регулятор дал очень сильный сигнал в пользу такого решения). Тем не менее уверенности в дальнейшем снижении инфляционных ожиданий населения или хотя бы их стабилизации пока нет: в России они весьма чувствительны к росту цен на товары-маркеры, а уже с октября предстоит резкое повышение утилизационного сбора на импортные автомобили, — подчеркивает она.
Об успехах говорить рано.
Научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин отмечает, что, несмотря на определенный оптимизм в связи с данными опроса, говорить об успехах в борьбе с инфляцией пока не стоит.
— Позитивные данные последнего опроса населения Центробанком свидетельствуют о воздействии жесткой ДКП на домохозяйства, которые замедляют потребление: наращивают накопления и реже пользуются кредитами (в июле 2024-го физические лица-резиденты получили почти на четверть меньше кредитов, чем месяцем ранее). С другой стороны, фактические данные говорят о высоких объемах кредитования бизнеса благодаря льготным ставкам и незамедляющейся инфляции. Стимулирующая бюджетная политика и некоторое ослабление рубля с середины августа оказывают дополнительное давление на цены. Данные Росстата по ИПЦ за август и начало сентября не указывают на наличие какого-либо устойчивого тренда к снижению темпов роста цен. Поэтому, несмотря на улучшившиеся настроения населения, еще рано делать выводы о каких-либо изменениях в общей инфляционной картине, — считает эксперт.
Отметим, что ЦБ на минувшей неделе повысил ключевую ставку на 1%, тем самым подтвердив, что прорыва в подавлении инфляции всё еще нет. Одновременно Банк России пытается сдержать рост цен и иными способами, усиливая макропруденциальные ограничения для банков. Льготная ипотека, которая стала одним из важных драйверов инфляции, уже закончилась, семейная сталкивается с множеством дополнительных условий (например, ВТБ повысил минимальный взнос для семейной ипотеки с 30% до 40%). Вероятно, это не последние антиинфляционные меры и борьба с ростом цен будет длиться еще не один месяц.