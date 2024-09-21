Ищем позитив: насколько оправданы ожидания низкой инфляции

Интересно, что при этом сокращались, согласно ответам респондентов, сбережения россиян. Если в начале года о наличии сбережений сообщали 38%, то сейчас только 34%. Люди с заначкой и без нее по-разному воспринимают инфляцию. Для первой категории она составляет 12,9%, для второй — 15,6%. Что не слишком удивительно, учитывая, что в подавляющем большинстве случаев рост цен сильнее бьет по тем, кто меньше зарабатывает и, соответственно, в среднем реже имеет какую-либо подушку безопасности.