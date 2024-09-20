ВТБ увеличил размер первого взноса по семейной ипотеке

Банк ВТБ поднял первоначальный взнос по госпрограмме «Семейная ипотека» до 50,1%. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Отмечается, что банк продолжает принимать заявки и проводить сделки по семейной ипотеке. Условия программы остались прежними для зарплатных клиентов и тех, кто комбинирует с рыночными продуктами.
«С учетом сокращения лимитов на рынке для остальных заемщиков первый взнос теперь составляет 50,1% от стоимости недвижимости», — говорится в сообщении.
Повышение взноса позволит продолжать выдавать семейную ипотеку клиентам с низкой долговой нагрузкой, добавили представители ВТБ. Граждане, подавшие заявку до 20 сентября, могут оформить ипотеку на старых условиях до 27 сентября включительно.
В среду, 18 сентября, Сбербанк приостановил прием заявок на льготную семейную ипотеку.