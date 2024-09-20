Власти обсудили увеличение взноса в бюджет со сделок с иностранцами

Взносы платятся в федеральный бюджет со сделок по продаже российских активов резидентами недружественных стран. Сделки с иностранными резидентами должна согласовывать правительственная комиссия по иностранным инвестициям, а конкретно одобрением сделок по продаже иностранцами российских активов занимается подкомиссия этой правкомиссии, ее возглавляет министр финансов Антон Силуанов. Уплата взносов в бюджет является одним из оснований для принятия положительного решения подкомиссии о согласовании такой сделки.



Взнос в бюджет для уходящих из России компаний составляет 15% от рыночной стоимости актива. Его платит, как правило, покупатель. Кроме того, обязательным условием при продаже бизнеса является дисконт к рыночной стоимости на уровне не менее 50%.



За восемь месяцев 2024 года федеральный бюджет получил почти 140 млрд руб. доходов от взносов (отражаются в доходах федерального бюджета как «безвозмездные поступления от негосударственных организаций»), писал РБК. Это превышает план на весь 2024 год в 66 раз, а также размер поступлений за весь предшествующий год (116,5 млрд руб.).



По данным агентства AK&M, в 2023 году было совершено 97 сделок по выкупу у иностранцев их активов, находящихся в России. Общий объем таких сделок составил $11,14 млрд. В первом полугодии 2024-го прошло 34 сделки по выкупу активов у иностранцев на сумму $1,89 млрд.



Как отмечали опрошенные РБК эксперты, количество сделок с уходящими иностранцами постепенно сокращается из-за ужесточения внутреннего российского регулирования — запрета на сделки с долями иностранцев в стратегически важных предприятиях, указа о внешнем управлении и установлении обязательного дисконта в 50%. Кроме того, отрицательно на динамику ставок влияет высокая ключевая ставка Банка России (сейчас — 19%), так как под такие сделки зачастую привлекается заемное финансирование.



Что изменится, если взнос увеличат.