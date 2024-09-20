В Госдуме заявили, что россияне массово покупают однушки «не по доброй воле»

«Я думаю, это [долю однокомнатных квартир] невозможно регулировать. Норму прибыли застройщиков я бы регулировала. Я писала соответствующее письмо, в том числе [заместителю председателя правительства РФ Марату] Хуснуллину, предлагала включить в национальный проект эту меру, потому что у нас главная проблема даже не в наличии или отсутствии трехкомнатных квартир и даже не в ключевой ставке, а в стоимости квадратного метра. С маржинальностью застройщиков, особенно в крупных городах, можно было бы эту стоимость как-то ужать. Но поскольку спрос есть, никто этого не делает. Поэтому, чтобы жилье было доступнее, надо использовать другие инструменты. Если мы хотим с этим бороться, не запрещать надо, а снижать стоимость квадратного метра. Когда мы ее снизим и дадим людям альтернативные инструменты решения жилищных вопросов. Например, начнем развивать наемное жилье, возрождать кооперативное движение, тогда у людей выбор появится, и они смогут побольше квартиру купить. Никто не будет по доброй воле покупать однушку, если он может купить двушку. Но это люди вынуждены, это экономика их заставляет», — заключила она.