В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам 13-ю пенсию

«Подготовленный мной законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии не теряет своей актуальности, а напротив — становится еще более востребованным. Я планирую доработать этот документ, который с первого раза не получил поддержки, учесть замечания, которые мы обсудили с экспертами и коллегами, и повторно внести его до конца года», — приводит его слова «РИА Новости».
Вице-спикер Госдумы уточнил, что поправки будут касаться размера предновогодней выплаты, которая должна быть «одинаковой для всех, в то время как размер пенсии каждого человека зависит от ряда параметров».
Чернышов отметил актуальность законопроекта в связи с повышением за два года в России инфляции. По его словам, наименее защищенные слои населения, такие как пенсионеры, не успевают за темпами роста цен.
Ранее, 4 августа, заведующая завкафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская со ссылкой на данные Росстата заявила, что средняя пенсия в РФ на 1 апреля составляла 20 941 рубль. Как отметила Подольская, 81,31% российских пенсионеров ― граждане пожилого возраста.
8 июля президент России Владимир Путин подписал закон о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года. С начала следующего года работающим пенсионерам будут выплачиваться страховая пенсия, а также фиксированная выплата к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии) в размере на 31 декабря 2024 года и сумма их индексации, осуществляемой после указанной даты.
В июне министр финансов РФ Антон Силуанов заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что в стране есть средства для индексации пенсий работающим и неработающим пенсионерам. Он также пояснил, что индексация пенсий происходит дважды: в феврале на уровень инфляции, а в апреле с учетом роста фонда оплаты труда.