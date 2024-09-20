В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам 13-ю пенсию

«Подготовленный мной законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии не теряет своей актуальности, а напротив — становится еще более востребованным. Я планирую доработать этот документ, который с первого раза не получил поддержки, учесть замечания, которые мы обсудили с экспертами и коллегами, и повторно внести его до конца года», — приводит его слова «РИА Новости».