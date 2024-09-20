Удачные кадры: безработица в Центральной России снизилась до минимальных 1,8%

Различается и топ сфер деятельности по России и в Москве. Так, по РФ больше всего вакансий — в промышленности, а в столице — в ритейле, сказали в SuperJob. В целом в ЦФО самый высокий спрос — на рабочий персонал, а также на людей в транспорте, логистике, на производстве, в строительстве и розничной торговле, перечислила Наталья Данина. По ее словам, в среднем в каждой перечисленной области открыто сейчас по 75 тыс. объявлений.