Удачные кадры: безработица в Центральной России снизилась до минимальных 1,8%

Безработица в Центральной России снизилась до минимальных 1,8%, следует из материалов ЦБ. Это наименьший показатель среди всех федеральных округов. В среднем же в РФ безработица составила 2,5%. Основные причины такой динамики — общая нехватка кадров и переезд специалистов в Москву. Хотя власти уже озаботились программой повышения внутренней мобильности, всё же мер недостаточно, чтобы специалисты переезжали в малопривлекательные субъекты. На сколько в столице выше зарплаты по сравнению с другими городами-миллионниками и как заинтересовать профессионалов работой в других регионах — в материале «Известий».
Безработица в регионах России
Ситуация на рынке труда значительно различается по регионам России. Минимальным уровень безработицы в июле оказался в Центральном федеральном округе России (ЦФО), снизившись до 1,8%, следует из доклада ЦБ о региональной экономике (его проанализировали «Известия»). Банк России собирает данные по своим семи главным управлениям в разных частях страны.
Показатель в центральной части РФ постепенно уменьшался весь год: в январе он составлял 2,2%, в мае — 1,9%, а в июле, по последним данным, опустился до 1,8%.
По данным ЦБ, самая высокая безработица в Сибири — 2,9%, а также на юге России — 4,7%. В целом, по данным регулятора, показатель в стране в июле был 2,5%. «Известия» направили запрос в ЦБ, Росстат, Минтруд и Минэкономразвития, с чем связано такое снижение показателя и почему он оказался минимальным в ЦФО.
Наименьший уровень безработицы в ЦФО связан с тем, что в центральных субъектах высокая концентрация экономической активности, развита инфраструктура, а также много образовательных учреждений, готовящих специалистов под потребности рынка, объяснила эксперт экономического факультета РУДН Татьяна Ушкац. Она добавила: в центре сосредоточены предприятия, в которых постоянно создаются рабочие места.
— Однако важно, что ЦФО неоднороден: уровень безработицы существенно разнится между субъектами, входящими в него. Наименьший показатель в Москве, где в принципе высокие зарплаты, развитый рынок труда и хорошая социальная, культурная и медицинская инфраструктура, — подчеркнула эксперт Центра «ИНСАП» ИПЭИ Президентской академии Марина Лопатина.
В ЦФО проживает больше всего населения — здесь же сосредоточено и больше всего вакансий. Однако персонала всё равно не хватает, отметили в SuperJob. Центр переманивает высокими зарплатами кадры с периферии. В других же регионах дефицит специалистов выше, а конкурс (соотношение числа резюме и вакансий) — ниже.
— На ЦФО приходится треть всех вакансий в стране. В округе их появляется больше, чем в среднем по России, — согласилась главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина.
Медиана предлагаемой зарплаты в ЦФО — 80 тыс. рублей, в Москве — 100 тыс., а в Московской области — 79,7 тыс., поделилась эксперт. В среднем по стране показатель составляет 69,9 тыс., добавила она.
В то же время, например, в Санкт-Петербурге средние зарплаты рабочих в промышленности и строительстве ниже московских на 5−8%, рассказали в рекрутинговой компании. А в Казани и Воронеже разница доходит до 23−28%. Программистам в столице также предлагают жалованье на 15−29% выше, чем в других городах-миллионниках, добавили там.
Различается и топ сфер деятельности по России и в Москве. Так, по РФ больше всего вакансий — в промышленности, а в столице — в ритейле, сказали в SuperJob. В целом в ЦФО самый высокий спрос — на рабочий персонал, а также на людей в транспорте, логистике, на производстве, в строительстве и розничной торговле, перечислила Наталья Данина. По ее словам, в среднем в каждой перечисленной области открыто сейчас по 75 тыс. объявлений.
Как работает программа повышения трудовой мобильности
Переезд специалистов из регионов в центр — давняя проблема России, отметила Татьяна Ушкац из РУДН. Это приводит к нехватке квалифицированных кадров в отдаленных субъектах РФ, что усугубляет развитие экономики в стране, считает она. Кроме того, такая ситуация вызывает рост цен на жилье и услуги в крупных городах, увеличивая социальное неравенство.
Впрочем, государство старается повысить привлекательность субъектов РФ с помощью льготной ипотеки. Также с 2022 года в России действует программа повышения трудовой мобильности. Она должна помогать переселять квалифицированных специалистов из регионов с высокой безработицей в трудонедостаточные местности.
Сейчас по программе можно переехать в 14 субъектов РФ. Среди них — Приморский и Камчатский края, а также, например, Архангельская и Амурская области. Однако компании могут привлекать специалистов лишь из тех регионов, которые не входят в этот перечень.
При найме сотрудников по программе трудовой мобильности государство выдает финансовую помощь работодателям. Если человек соглашается на трудоустройство, ему, в свою очередь, оплатят переезд и обустройство на новом месте, предоставят жилье для всей семьи и единовременную выплату. Новому сотруднику также гарантируют надбавку к зарплате, помощь в повышении квалификации, а в некоторых регионах — и компенсацию питания. При этом человек должен отработать хотя бы год на этом месте, иначе придется возместить компании все расходы по его переезду.
— Программа стимулирования мобильности работает в сочетании с механизмами организационного набора и вахтового метода. Важно использовать инструменты, чтобы мотивировать работников ехать в малонаселенные и малопривлекательные регионы, но одной такой меры недостаточно, — полагает доцент базовой кафедры ТПП «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
Такая мера полезна для эффективного распределения рабочей силы, считает Татьяна Ушкац. По ее словам, программа будет эффективной, если она начнет учитывать реальные потребности рынка труда и предлагать адекватные условия для переезда. Например, это может быть интересно молодым специалистам, стажерам, студентам на последних курсах.
Работники, принимая решение о трудовой миграции, учитывают характеристики не только рабочего места, но и региона, добавила Марина Лопатина из Президентской академии. Например, по ее словам, какой бы высокой ни была зарплата, за Полярный круг за ней не всякий решится переехать. Поэтому государственных мер поддержки и жалованья недостаточно. Нужно развивать субъекты РФ и поднимать в них уровень жизни, считает эксперт.
Улучшить привлекательность региональных рынков труда позволят развитие инфраструктуры, создание условий для бизнеса, налоговые льготы для компаний, работающих в субъектах РФ, сказала Татьяна Ушкац. А также — программы по поддержке молодежного предпринимательства, улучшение качества жизни через повышение уровня образования, здравоохранения и досуга.