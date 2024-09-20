Технологичная поддержка: в РФ введут налоговый вычет для венчурных инвестиций

Госдума в третьем чтении приняла законопроект о налоговом вычете для венчурных инвестиций в инновационные проекты. Норма поможет увеличить объем вложений в акционерные капиталы малых технологических компаний. Она также может способствовать развитию экономики, повышению конкурентоспособности и созданию новых рабочих мест, уверены эксперты. Как будет работать налоговый вычет — в материале «Известий».
Новый подход.
Госдума приняла в третьем чтении законопроект о налоговом вычете за инвестиции в инновационные проекты по договорам инвестиционного товарищества. Речь идет о привлечении капитала в малые технологические компании. Изменения вносятся в Налоговый кодекс РФ.
Цель инициативы — увеличить объем инвестиций в акционерный капитал быстрорастущих высокотехнологичных компаний в приоритетных направлениях для страны. Она реализуется в соответствии с поручением президента РФ.
«Принятие законопроекта обеспечит получение организациями налоговых стимулов для осуществления венчурных инвестиций, будет способствовать созданию региональных венчурных фондов, увеличению притока таких инвестиций в малые технологические компании, реализующие инновационные проекты, необходимые для обеспечения технологического суверенитета Российской Федерации», — отмечается в пояснительной записке к проекту закона.
Четкий механизм.
Налоговый вычет будет положен участникам договоров инвестиционного товарищества, указывает налоговый юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
— Для получения вычета, согласно законопроекту, необходимо выполнить ряд требований. Так, например, договор должен быть заключен не менее чем на пять лет без права досрочного прекращения, уступки прав или выдела доли по нему, — обращает внимание эксперт.
Инициатива также предписывает создание реестра венчурных фондов, которым регионы будут предоставлять налоговые вычеты. Перечень будет вестись на уровне субъектов страны, отмечает член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.
— Условием включения в реестр является планирование инвестиций в малые технологические компании. Таким образом, организации, вкладывающиеся в подобные проекты, смогут существенно сократить налоговую нагрузку, — подчеркивает депутат.
Сумма налогового вычета может быть пропорциональной или даже равной объему всех произведенных инвестиций компании. Более точный процент соотношения устанавливается регионами, дополняет профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Надежда Капустина.
В случае неосуществления инвестиций или внесения их не в полном объеме договоры будут исключены из регионального перечня, а значит, по ним нельзя будет получить вычет, уточняет Хаминский.
В пояснительной записке указывается, что принятие законопроекта будет способствовать созданию региональных венчурных фондов и позволит уменьшить размер прямых государственных субсидий и компенсаций, направляемых на реализацию инновационных проектов, напоминает эксперт.
— С учетом того, что поддержка предприятий малого бизнеса государством на 2025−2030 годы будет снижена на 21%, можно сделать вывод, что государство таким образом изыскивает новые формы поддержки технологических стартапов без привлечения бюджетных средств, — полагает юрист.
Окно возможностей.
Благодаря вычетам у компаний появляется возможность получить от государства дополнительные ресурсы для развития, убеждена Надежда Капустина.
— Инициатива будет способствовать увеличению акционерного капитала и развитию малых предприятий, а также даст возможность компаниям диверсифицировать свой бизнес за счет вложения в такие товарищества, — считает она.
Налоговые вычеты могут быть необходимы для стимулирования инвестиций в технологические проекты, согласен Никита Чаплин. Они помогут снизить риски для инвесторов и сделать вложения в высокотехнологичные и инновационные проекты более привлекательными, уверен депутат.
— Косвенно выигрывают и регионы, так как рост инвестиций может способствовать экономическому развитию и созданию рабочих мест, — добавляет спикер.
Долгосрочный эффект.
Краткосрочно бюджетные доходы регионов могут снизиться из-за предоставления налоговых вычетов, предупреждает Никита Чаплин. Однако долгосрочно это может привести к экономическому росту и увеличению налоговой базы.
— Улучшение экономических показателей и создание новых рабочих мест способны компенсировать первоначальные затраты и увеличить объем налоговых поступлений, — полагает он.
Нагрузка на бюджет в краткосрочной перспективе может увеличиться в связи с сокращением налогооблагаемой базы и снижением ставок, согласен доцент кафедры государственных закупок, менеджмента и государственного управления экономического факультета Государственного университета просвещения Сергей Щеглов. Однако в среднесрочной перспективе такие налоговые льготы простимулируют инвестиции в реальный сектор, уверен собеседник «Известий».
Фокус на технологии.
Сегодня государство предпринимает целый ряд дополнительных мер поддержки для компаний, инвестирующих в технологический сектор. Они будут оказаны предпринимателям, которые не прячут прибыль в офшорах, а направляют ее на инвестиции, убежден Сергей Щеглов.
— Нужно отметить, что в России существует повышенный коэффициент на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для компаний при подсчете расходов (он позволяет уменьшить налогооблагаемую прибыль). Теперь этот коэффициент повысится с 1,5 до 2, — рассказывает эксперт. Это, по его словам, означает, что инновационные компании будут платить налоги с меньшего размера налогооблагаемой прибыли.
Также будут увеличены меры поддержки компаний, проводящих обновление фондов и основных средств, включенных в перечень высокотехнологичного оборудования, добавляет Щеглов.
— Предприятия обрабатывающей промышленности, приобретающие российское высокотехнологичное оборудование, используя механизм амортизации, смогут аккумулировать средства на их приобретение в двукратном размере. Это очень широкий перечень отраслей, — резюмирует он.