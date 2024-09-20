Стоимость золота обновила исторический максимум

По данным на 15:28 мск, цена на драгметалл составляла $2 644,9 за тройскую унцию (+1,29%). К 15:45 мск стоимость золота замедлила рост до $2 643,2 за унцию (+1,09%).
Ранее ФРС США впервые за четыре года снизила базовую ставку на 0,5 п.п, до 4,75−5%.
МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на золота в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, поднявшись выше отметки $2 640 за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки.
По данным на 15:28 мск, цена на драгметалл составляла $2 644,9 за тройскую унцию (+1,29%). К 15:45 мск стоимость золота замедлила рост до $2 643,2 за унцию (+1,09%).
Ранее ФРС США впервые за четыре года снизила базовую ставку на 0,5 п.п, до 4,75−5%.