СТО сообщили о нехватке запчастей для импортных авто из-за роста продаж б/у машин

Ситуация заставляет потребителей покупать неоригинальные комплектующие, что может привести к поломкам и нестабильной работе автомобиля, предупреждают эксперты.
«Самый большой дефицит наблюдается в запчастях для двигателя, трансмиссии, систем электроники и кузовных элементах. Ситуация связана с санкциями, которые помешали поставкам запчастей из Европы и США, а также с логистическими проблемами, усложняющими доступ к импортным запчастям», — рассказал официальный представитель бренда Oting в России Алексей Кожухов.
Технический директор компании Seven Force, которая занимается обслуживанием автомобилей, Никита Панков сообщает, что особенно остро встала проблема с деталями двигателей премиальных автомобилей.
«Чаще всего их банально нет в России, а это означает увеличенное время доставки из-за границы через все возможные обходные пути ввиду санкционной политики. Цена на такие запчасти обычно завышенная из-за всех маневров с логистикой», — подчеркнул он.
В официальном дистрибуторе японских автомобилей в России ООО «Мотор-Плейс» отметили, что существует дефицит по отдельным категориям запасных частей — это, в частности, агрегаты и электронные компоненты.