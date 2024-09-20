Ставки высоки: что происходит на рынке российского долга

Стоимость российского госдолга упала до минимума. Индекс оценки стоимости государственных облигаций с начала года потерял 18 пунктов, а с начала 2022-го — более 30. Что это значит для инвесторов в российский долг и государства и как будет складываться ситуация на рынке облигаций федерального займа, выясняли «Известия».
Долг под давлением
В ходе торгов на Московской бирже в среду, 18 сентября, индекс RGBI впервые с марта 2022 года опустился ниже 102,5 пункта. В ходе торгов 19 сентября значение индекса опустилось ниже отметки 102,2.
Индекс государственных облигаций Московской биржи RGBI (Russian Government Bond Index) — основной индикатор рынка российского государственного долга. Он включает наиболее ликвидные облигации федерального займа (ОФЗ) с дюрацией более одного года. Индекс рассчитывается в режиме реального времени по методам совокупного дохода и чистых цен.
Как пояснили «Известиям» аналитики, российский долговой рынок остается под давлением на фоне сохраняющейся жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России и ожидания повышения регулятором ключевой ставки до 20% в октябре. Всего с начала года индекс потерял уже 18 пунктов.
— Рост доходности происходит на фоне увеличения ключевой ставки Центробанком, которая с начала года выросла на 3%. Опережающий динамику ключевой ставки рост доходности гособлигаций вызван разочарованием рыночных игроков в своих ожиданиях по снижению инфляции и ключевой ставки — в начале года Банк России прогнозировал на конец 2024 года инфляцию в диапазоне 4−5%, в середине года ожидалось и начало смягчения ДКП. Сегодня же инфляция прогнозируется уже на уровне 7,3%, а Центробанк не исключает дальнейшего роста ключевой ставки, — указывает Анатолий Вожов, заместитель председателя правления РосДорБанка.
В ожидании дальнейшего повышения ставки крупные банки, инвестирующие в долговой сегмент финансового рынка, демонстрируют снижение инвестиционного интереса к гособлигациям с фиксированной доходностью и рост интереса к приобретению флоатеров — облигаций с плавающей доходностью, привязанной, как правило, к изменениям ключевой ставки, добавляет Николай Вавилов, специалист департамента стратегических исследований Total Research.
Дороже обслуживать
Как поясняет Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global, падение индекса государственных облигаций России означает снижение реальной/курсовой стоимости облигаций федерального займа относительно ее номинала. Это приводит к увеличению доходности этих бумаг к сроку погашения. Фактически стоимость государственного долга для Минфина, наоборот, растет, так как ведомство размещает ОФЗ под большие проценты, чем ранее, а инвесторы могут купить его дешевле номинала, то есть это только для них стоимость госдолга РФ падает в цене.
Денежно-кредитная политика оказывает непосредственное влияние на ситуацию на российском долговом рынке. Чем она жестче, тем выше ставки кредитования и тем дороже Минфину обслуживать займы на внутреннем рынке: приходится размещать ОФЗ под большие проценты, чтобы они могли конкурировать по доходности с банковскими вкладами.
Таким образом, падение индекса делает новые выпуски облигаций более привлекательными для инвесторов и одновременно увеличивает риски для государства с точки зрения высокой стоимости долгового обслуживания, указывает Максим Капустин, начальник отдела инвестиционного консультирования Ренессанс Банка.
Ищут доходность
Поскольку новые выпуски облигаций становятся более привлекательными для инвесторов, так как предлагают более высокий уровень доходности, рыночная стоимость существующих облигаций с более низкой доходностью падает. Такая ситуация на долговом рынке из-за высоких ставок может вызвать распродажи: инвесторы стремятся избавиться от менее доходных облигаций и переключиться на более высокодоходные активы, отмечает Капустин.
В сложившихся условиях, как отмечают аналитики, Минфин не торопится привлекать дорогие деньги. Так, во II квартале объемы размещения новых облигаций составили менее 50% от плана, схожая ситуация складывается по пока неполному III кварталу.
— Всего за январь-август Минфин России привлек на аукционах 1,6 трлн рублей — это 41% от уточненного годового плана (более 3,9 трлн рублей). В четыре оставшихся объем привлечения должен составить 2,3 трлн рублей (или в среднем по 0,6 трлн рублей в месяц), что в условиях высоких ставок создает определенные риски, — указывает Максим Капустин.
Якорные активы
Однако пока ситуация с бюджетом позволяет Минфину не торопиться с размещением нового долга.
— Дефицит бюджета за восемь месяцев года составил всего 330 млрд рублей, что на 1,8 трлн рублей меньше прошлогоднего показателя. При ухудшении ситуации с бюджетными доходами Минфину придется агрессивно возвращаться на рынок с новыми выпусками облигаций в IV квартале. На сегодня нет сомнений в том, что новые бумаги найдут своего покупателя. Вопрос в цене, — подчеркивает Анатолий Вожов.
Основные покупатели российского госдолга — банки, их доля превышает 50%. Существенной долей ОФЗ владеют нерезиденты, негосударственные пенсионные фонды и другие финансовые организации. Плюс страховщики, инвестфонды и население. Около 1% долга приходится на нефинансовые организации и госсектор.
Как замечает Сергей Толкачев, профессор кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ, ситуация в любом случае не грозит кризисом на рынке ОФЗ. Даже с учетом ухода иностранных инвесторов спрос на новые выпуски ОФЗ будет поглощаться российскими банками, которые сегодня испытывают чрезмерный избыток ликвидности, а государственные бумаги для них всегда будут оставаться надежными якорными активами.