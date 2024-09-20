Ставки высоки: что происходит на рынке российского долга

— Рост доходности происходит на фоне увеличения ключевой ставки Центробанком, которая с начала года выросла на 3%. Опережающий динамику ключевой ставки рост доходности гособлигаций вызван разочарованием рыночных игроков в своих ожиданиях по снижению инфляции и ключевой ставки — в начале года Банк России прогнозировал на конец 2024 года инфляцию в диапазоне 4−5%, в середине года ожидалось и начало смягчения ДКП. Сегодня же инфляция прогнозируется уже на уровне 7,3%, а Центробанк не исключает дальнейшего роста ключевой ставки, — указывает Анатолий Вожов, заместитель председателя правления РосДорБанка.