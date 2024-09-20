Средний размер потребкредита в августе достиг минимума за семь месяцев

«Падение среднего чека по потребительским кредитам вызвано изменением лимитный политик кредиторов вследствие регуляторного давления. Кроме того, на этот показатель также оказывает влияние рост ключевой ставки, динамика которой вынуждает наиболее платежеспособных потребителей, способных претендовать на большие суммы кредитов, отказываться от получения кредитов, а получающие в настоящее время кредиты потребители могут позволить себе меньшую сумму кредита вследствие более низкого собственного номинального дохода», — прокомментировал генеральный директор БКИ «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин.