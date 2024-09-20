«Силу Сибири» выведут на проектную мощность досрочно

Ранее в пятницу в Пекине состоялась рабочая встреча главы «Газпрома» Алексея Миллера и председателя совета директоров CNPC Дай Хоуляна.
«Газпром» и CNPC договорились о досрочном выводе суточных поставок газа в Китай по «Силе Сибири» на максимальный контрактный уровень", — говорится в сообщении.
Кроме того, на встрече было подписано дополнительное соглашение к договору купли-продажи газа по «восточному» маршруту. «В соответствии с запросом китайских партнеров стороны согласовали дополнительные поставки в декабре 2024 года. Таким образом, будет обеспечен досрочный вывод суточных поставок газа в Китай по газопроводу “Сила Сибири” на максимальный контрактный уровень (ранее это планировалось сделать в начале 2025 года)», — добавляет компания.
Таким образом, газопровод выйдет на полную экспортную производительность в 38 миллиардов кубометров газа в год уже в конце этого года. В 2023 году «Газпром» поставил по «Силе Сибири» 22,7 миллиарда кубометров.
«Сила Сибири» — магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области.