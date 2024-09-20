«Силу Сибири» выведут на проектную мощность досрочно

«Сила Сибири» — магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области.