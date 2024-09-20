S&P 500 и Dow Jones обновили рекорды после снижения ставки ФРС

Индекс S&P 500 (SPX), включающий бумаги 500 компаний из разных секторов экономики США, поставил новый рекорд. По итогам торгов в четверг, 19 сентября, индекс вырос на 1,7% и поднялся до 5713,6 пункта. Это самый высокий уровень закрытия за всю историю индекса.
Индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average также показал рекордный максимум закрытия, впервые завершив сессию выше отметки 42 000 пунктов. По итогам торгов в четверг он вырос на 1,26% — до 42 025,19 пункта.
В то же время индекс NASDAQ Composite вырос на 2,51% и закрылся на уровне 18 013,98 пункта. Исторический максимум (по закрытию) был установлен в июле 2024 года на уровне 18 283,41.
Американский рынок акций вырос до рекордно высокого уровня на следующий день после того, как ФРС США снизила процентные ставки на 50 базисных пунктов, до уровня 4,75−5% годовых, и дала понять, что в перспективе ожидаются дальнейшее снижение ставок, пишет Reuters. До этого больше года ставка ФРС находилась на максимуме более чем за 20 лет.
Решение ФРС свидетельствовало о довольно сильной экономической картине, и поэтому наблюдается возврат денег в некоторые секторы, которые, возможно, показали слабые результаты в этом квартале, рассказал директор по исследованиям в области управления благосостоянием в DA Davidson Джеймс Раган.
«Несмотря на некоторую волатильность после снижения ставки ФРС, “бычий” тренд по индексу S&P 500 сохраняется», — считает макроэкономист и специалист в области технического анализа в City Index Фавад Разакзада. По его словам, решение ФРС снизить ставку на 50 базисных пунктов было воспринято инвесторами как смелый, но необходимый шаг для ослабления экономических проблем, и не стало при этом паническим сигналом, напоминающим финансовый кризис 2008 года.
В Bank of America прогнозируют, что ФРС может снизить ставки в общей сложности на 75 базисных пунктов к концу этого года, что выше предыдущего прогноза банка в 50 базисных пунктов. Следующее заседание по ставке состоится
По словам инвестиционного консультанта Кита Лернера Truist Advisory Service, акции, как правило, положительно реагируют на снижение процентных ставок в течение следующего года, если рецессии в экономике удавалось избежать. С 1989 года ФРС провела шесть циклов снижения ставок, и в четырех из шести случаев акции через год выросли, отметил он.
Данные Evercore ISI с 1970 года показали, что индекс S&P 500 в среднем рос на 14% в течение шести месяцев после первого снижения ставки в цикле смягчения денежно-кредитной политики ФРС.
Аналитик UBS Global Wealth Management Солита Марчелли считает, что американский рынок акций продолжит подъем, при этом наибольший потенциал роста сохраняется в технологическом секторе. В компании прогнозируют, что в базовом сценарии индекс S&P 500 достигнет уровня 5900 пунктов к концу года и поднимется до 6200 пунктов к июню 2025 года.
В BMO (Bank of Montreal) прогнозируют рост индекса S&P 500 до 6100 пунктов к концу 2024 года. Самый низкий прогноз по индексу у банка JPMorgan — там ожидают падения индекса до 4200 пунктов к концу года.