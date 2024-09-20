S&P 500 и Dow Jones обновили рекорды после снижения ставки ФРС

Американский рынок акций вырос до рекордно высокого уровня на следующий день после того, как ФРС США снизила процентные ставки на 50 базисных пунктов, до уровня 4,75−5% годовых, и дала понять, что в перспективе ожидаются дальнейшее снижение ставок, пишет Reuters. До этого больше года ставка ФРС находилась на максимуме более чем за 20 лет.