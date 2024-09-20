Рухнули акции немецкого автогиганта

Причиной для ухудшения прогноза по прибыли компания, как и ряд других, назвала ослабление китайского авторынка, который является крупнейшим в мире. Экономическая слабость КНР, а также кризис на ее рынке недвижимости сильно ударили по спросу на автомобили. Как пишет издание, это стало головной болью не только для Mercedes, но и для Volkswagen, Porsche и BMW.