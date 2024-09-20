Рухнули акции немецкого автогиганта

По его данным, ценные бумаги этого производителя автомобилей класса люкс упали до самого низкого уровня почти за два года. По состоянию на 10:25 по мск они подешевели на 7,2 процента.
Причиной для ухудшения прогноза по прибыли компания, как и ряд других, назвала ослабление китайского авторынка, который является крупнейшим в мире. Экономическая слабость КНР, а также кризис на ее рынке недвижимости сильно ударили по спросу на автомобили. Как пишет издание, это стало головной болью не только для Mercedes, но и для Volkswagen, Porsche и BMW.
Mercedes-Benz Cars ожидает, что скорректированная рентабельность продаж составит от 7,5 процента до 8,5 процента в 2024 году.
Ранее сообщалось, что в Китае местный автопроизводитель BYD взял под свой контроль завод Mercedes-Benz. Это произошло на фоне того, что все больше иностранных автопроизводителей снижают присутствие на крупнейшем в мире автомобильном рынке.