Российский рынок акций, «Норникель» и цены на нефть: дайджест

Индекс Мосбиржи
Индекс Мосбиржи (IMOEX) по итогам основной торговой сессии вырос на 0,26%, до 2758,91 пункта. Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, закрылся чуть выше — на отметке 2762,49 пункта.
Лидерами роста в составе индекса Мосбиржи по итогам торгов были обыкновенные акции «Норникеля» (+4,69%), «Сегежи» (+3,95%), «Эн+» (+2,9%), «Русала» (+2,21%) и «Аэрофлота» (+1,79%). Максимальные потери понесли обыкновенные акции МКБ (-1,31%), НЛМК (-1,15%), «Ростелекома» (-1,06%), ПИКа (-1,04%) и «Мосэнерго» (-1,01%).
Аналитики среди факторов роста рынка называли подъем цен на сырьевые товары, в том числе на нефть, ослабление рубля, а также позитивный фон на зарубежных площадках. Всплеску волатильности в течение торговой сессии способствовала экспирация квартальных фьючерсов на акции, индексы и валютные пары, отметила ведущий аналитик ИК «Цифра брокер» Наталия Пырьева.
Утром внешний фон нейтральный и располагает к спокойному старту торгов, сообщил руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.
«С технической точки зрения на дневном графике индекса Мосбиржи ранее был пробит вверх нисходящий канал, и потенциал отскока индекса в краткосрочной перспективе может сохраняться», — отметила аналитик ФГ «Финам» Зарина Саидова.
По оценкам Василия Карпунина, ближайшая область поддержки для индекса Мосбиржи расположена на уровне 2700−2720 пунктов, а уровень сопротивления — на отметке 2800 пунктов.
«Ожидания остаются неоднозначными, однако при текущем уровне нефти и смягчении политики ФРС можно ожидать укрепления отдельных секторов, включая сырьевые и золотодобывающие компании», — считает директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков.
Но аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова предупредила, что переход к среднесрочному восходящему тренду по российским акциям пока остается под вопросом.
Акции «Норникеля»
Акции «Норникеля» подорожали на Мосбирже на 4,69%, до ₽111,2, показав лучший результат в индексе Мосбиржи.
«Отношение инвесторов к бумагам ГМК долго было крайне негативным, в сентябре были обновлены минимумы за шесть лет. Сейчас же помогает ослабление рубля и рост корзины цветных металлов, составляющих основу выручки “Норникеля”, — отметил руководитель направления информационно-аналитического контента “Альфа-Инвестиций” Василий Карпунин.
Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер указал, что палладий с минимумов сентября подорожал на 20%, платина — на 10%. Зельцер обратил внимание, что акции завершили торги на максимуме за последние три недели, поэтому по инерции котировки в пятницу, 20 сентября, пойдут еще выше.
Локальным ориентиром для акций Зельцер назвал отметку ₽115. По мнению Василия Карпунина, отскок может продолжиться к ₽118−120.
Цены на нефть
В четверг, 19 сентября, стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в ноябре впервые за две недели превысила $75 за баррель. Однако удержаться выше этого уровня нефтяным котировкам не удалось и по итогам торгов они закрылись ростом на 1,7% — на уровне $74,9 за баррель.
Фьючерсы на нефть выросли более чем на 4% за неделю, что стало самым большим недельным приростом с апреля, подсчитал Bloomberg. Подъем котировок ускорился после снижения процентной ставки ФРС США, а также на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Серия массовых взрывов раций и пейджеров в Ливане на этой неделе вызвала опасения полномасштабного конфликта в регионе. Существуют опасения, что в конфликт может быть вовлечен Иран, что поставит под угрозу поставки нефти из региона.
Кроме того, росту нефти способствовали сообщения Минэнерго США о планах по закупкам в стратегический резерв, а также очередное недельное сокращение коммерческих запасов нефти в США, сообщила эксперт «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская. По данным Bloomberg, запасы нефти в ключевом американском хранилище в Кушинге сейчас находятся значительно ниже пятилетнего сезонного среднего значения и близки к тому, что считается «нижним допустимым пределом».
Утром в пятницу котировки в моменте снизились на 0,33%, до $74,64 за баррель.
По мнению аналитиков УК «Первая», на текущих уровнях нефть по-прежнему выглядит перепроданной и восстановление котировок может продолжиться в ближайшие месяцы на фоне сохранения дефицита на рынке. Краткосрочно поддержку ценам на нефть может оказать сезон ураганов в США из-за возможных проблем с добычей и поставками нефти. Эксперты ожидают возвращения цен в диапазон $75−85 за баррель.
Курсы валют
Публикуем наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты».
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Живаго Банк (ст. м. «Комсомольская»): купить доллары можно по ₽91,6, продать — по ₽90,65;
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽91,7, продать — по ₽90,88.
Самые дешевые евро:
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽101,75, продать — по ₽101;
- Живаго Банк (ст. м. «Комсомольская»): купить евро можно по ₽101,9, продать — по ₽100,75.
Самые дешевые юани:
- Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить юани можно по ₽13,88, продать — по ₽13,64;
- Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽13,9, продать — по ₽12,9.
Корпоративные события
ТНС энерго Марий Эл: ВОСА. В повестке — вопрос утверждения дивидендов.
ТНС энерго Воронеж: ВОСА. В повестке — вопрос утверждения дивидендов.
ТНС энерго Ростов-на-Дону: ВОСА. В повестке — вопрос утверждения дивидендов.
Банк «Авангард»: ВОСА. В повестке — вопрос утверждения дивидендов.
Другие важные события
Вступят в силу новые базы расчета индексов Московской биржи. В базу расчета индексов Мосбиржи и РТС войдут акции «Яндекса» и группы «Астра», из индекса исключат акции «Сегежи».
Последний день оферты МТС для нерезидентов на выкуп до 2,89% капитала компании по ₽95 за акцию.
Германия: индекс цен производителей — 09:00 мск.
Япония: пресс-конференция главы Банка Японии Кадзуо Уэды по итогам заседания по ставке — 09:30 мск.
Еврозона: выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард — 18:00 мск.
США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 2758,91 (+0,26%).
Индекс РТС: 937,6 (-0,85%).
S&P 500: 5713,64 (+1,7%).
Dow Jones Industrial Average: 42 025,19 (+1,26%).
NASDAQ Composite: 18 013,98 (+2,51%).