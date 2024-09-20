Российский рынок акций, «Норникель» и цены на нефть: дайджест

Кроме того, росту нефти способствовали сообщения Минэнерго США о планах по закупкам в стратегический резерв, а также очередное недельное сокращение коммерческих запасов нефти в США, сообщила эксперт «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская. По данным Bloomberg, запасы нефти в ключевом американском хранилище в Кушинге сейчас находятся значительно ниже пятилетнего сезонного среднего значения и близки к тому, что считается «нижним допустимым пределом».