Российские компании начали отказываться от повышения зарплат IT-специалистам

Лишь 11% опрошенных заявили, что готовы поднять оклады своим сотрудникам в IT. Еще 15% респондентов рассказали, что увеличили зарплаты работникам в индивидуальном порядке.
При этом большинство работодателей (67%) указали на увеличение сроков поиска подходящих кандидатов. По их словам, процесс растянулся практически вдвое. Сложнее всего найти разработчиков, DevOps-инженеров, кибербезопасников и дата-сайентистов.
За последний год с заметным сокращением доходов столкнулись российские блогеры. Заработок инфлюенсеров просел в среднем на 13%.