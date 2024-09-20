Россияне разместили на депозитах порядка 80% сбережений

При этом доля вложений в ценные бумаги упала до минимума (без учета 2022 года) — 10% за последние пять лет, следует из обзора Альфа Банка. Так, в 2021 году россияне вложили в них 33% сбережений, в 2020-м — 22%, в 2019-м — 23%, в 2018-м — 16%. Очевидно, что после ухода нерезидентов частные инвесторы начали играть решающую роль на фондовом рынке, поэтому переток в один из инструментов сбережений отражается на других. С начала года индекс Мосбиржи упал на 12%.