Остатки маткапитала направили 60 тысячам семей

Ранее в понедельник кабмин утвердил правила направления средств остатка материнского капитала на получение единовременной выплаты до 10 тысяч рублей, средства можно будет получить, обратившись на портал Госуслуг, в МФЦ, на почту, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава кабмина подчеркнул, что семьи должны иметь право «в полном объеме использовать предоставляемую государством помощь».