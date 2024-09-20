Остатки маткапитала направили 60 тысячам семей

«Несмотря на то, что установленные сроки на рассмотрение заявления составляют 10 рабочих дней, большинству обратившихся родителей средства уже одобрены и направлены. На данный момент Социальный фонд назначил выплату 60 тысяч семей, родители уже получают свои денежные средства», — цитируются на сайте фонда слова Чиркова.
Он отметил, что потратить эти средства можно на любые цели.
По данным фонда, прием заявлений на выплату начался 16 сентября на портале госуслуг, в клиентских службах и через многофункциональные центры. Специалисты рассматривают заявку в течение десяти рабочих дней и перечисляют средства за пять рабочих дней.
Ранее в понедельник кабмин утвердил правила направления средств остатка материнского капитала на получение единовременной выплаты до 10 тысяч рублей, средства можно будет получить, обратившись на портал Госуслуг, в МФЦ, на почту, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава кабмина подчеркнул, что семьи должны иметь право «в полном объеме использовать предоставляемую государством помощь».