Названы недружественные страны, наиболее зависимые от сырья из России

По итогам 2023 года Россия занимала первое—третье места в мире по добыче более чем 12 видов минерального сырья. Агентство проанализировало данные по импорту этих товаров недружественными странами и выяснило, какие из них оказались наиболее зависимыми от российских поставок.
Самым востребованным у недружественных стран оказался российский алюминий — его покупали 37 государств. Больше всего на поставки этого металла из России полагалась Греция (19,3% от всего импорта), а также Болгария (7,4%) и Эстония (5,7%).
Кроме того, 26 стран из числа недружественных приобретали российский титан. Как писало ранее РИА Новости, больше всего от него зависели Германия (42,2% от объема импорта), Бельгия (15,7%) и Франция (10,2%). Пользовался популярностью и никель: его покупали 18 стран. Наиболее зависимыми от него оказались Финляндия (90,9%), Эстония (16,8%), Германия (11,5%) и Чехия (10,9%).
По шесть государств приобретали добытые в России кобальт и поташ (карбонат калия). Более половины (54,6%) эстонского импорта пришлось на российский кобальт, а вот поташ среди недружественных стран больше всего закупала Польша, но лишь 3% от всего импорта.
Также по четыре недружественные страны импортировали из России аммиак и палладий. Российский аммиак занял 90,7% литовского и 17,5% бельгийского импорта, а палладий был особенно востребован в США — 39,2%, Италии — 29,1% и Японии — 24,2%.
Российские платину, селен и вольфрам в 2023 году закупало очень малое число недружественных государств и в весьма маленьких объемах. Теллур и вовсе закупали только Нидерланды, но тем не менее на него пришлось более пятой части импорта.
Ранее президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства указал, что Россия является мировым лидером по запасу многих видов сырья. Поэтому, в ответ на ограничения поставок ряда товаров недружественными странами, глава государства предложил подумать об ограничении экспорта им урана, титана, никеля и некоторых других товаров, но не во вред себе.