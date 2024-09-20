Названы недружественные страны, наиболее зависимые от сырья из России

Кроме того, 26 стран из числа недружественных приобретали российский титан. Как писало ранее РИА Новости, больше всего от него зависели Германия (42,2% от объема импорта), Бельгия (15,7%) и Франция (10,2%). Пользовался популярностью и никель: его покупали 18 стран. Наиболее зависимыми от него оказались Финляндия (90,9%), Эстония (16,8%), Германия (11,5%) и Чехия (10,9%).