Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы две ситуации, когда банк может заморозить деньги на счете клиента

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Заморозка средств на банковских счетах возможна в двух основных случаях — подозрения в незаконных операциях и непогашенные задолженности, рассказала агентству «Прайм» завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.

Источник: Агентство «Москва»

Как правило, речь идет о решении судебных приставов о взыскании долгов — не подлежат заморозке в этом случае лишь некоторые поступления (алименты, пособия и т. п.). Банк также вправе заморозить счет, если у него появляются сомнения в законности происхождения денег или участии клиента в сомнительных операциях.

Кроме того, есть антисанкционные ограничения, касающиеся представителей недружественных стран — если их действия несут угрозу национальной безопасности.

Конечно, любая заморозка весьма непопулярна и может усилить социальную напряженность, разбалансировать финансовую систему. Оснований для таких шагов в массовом порядке сейчас нет, заключила Фрумина.