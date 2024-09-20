Названы две ситуации, когда банк может заморозить деньги на счете клиента

Как правило, речь идет о решении судебных приставов о взыскании долгов — не подлежат заморозке в этом случае лишь некоторые поступления (алименты, пособия и т. п. ). Банк также вправе заморозить счет, если у него появляются сомнения в законности происхождения денег или участии клиента в сомнительных операциях.