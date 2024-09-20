Названы две ситуации, когда банк может заморозить деньги на счете клиента

Как правило, речь идет о решении судебных приставов о взыскании долгов — не подлежат заморозке в этом случае лишь некоторые поступления (алименты, пособия
Кроме того, есть антисанкционные ограничения, касающиеся представителей недружественных стран — если их действия несут угрозу национальной безопасности.
Конечно, любая заморозка весьма непопулярна и может усилить социальную напряженность, разбалансировать финансовую систему. Оснований для таких шагов в массовом порядке сейчас нет, заключила Фрумина.