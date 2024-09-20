Министры энергетики стран БРИКС обсудят сотрудничество в ТЭК

«На встрече главы отраслевых ведомств представят основные направления энергетической политики стран БРИКС, подведут итоги энергодиалога в рамках российского председательства, а также определят векторы дальнейшего развития сотрудничества стран БРИКС по линии энергетики», — говорится в сообщении.
Также большое внимание будет уделено результатам работы платформы энергетических исследований стран БРИКС, включая презентацию исследования о справедливом энергетическом переходе.
По итогам встречи планируется принять коммюнике.
«Рассчитываем обсудить с партнерами приоритетные направления сотрудничества, включая технологическую кооперацию, содействие торговле, инвестициям и исследовательской деятельности, а также вопросы совместной подготовки кадров», — отметил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
Советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в объединении БРИКС в 2024 году Антон Кобяков заметил, что международное сотрудничество по реализации энергетических проектов приобретает все большую актуальность на фоне глобальных изменений в мировой энергетике.
«В условиях многополярного мира необходимо найти новые подходы к решению глобальных вопросов, и сотрудничество в рамках БРИКС является ключевым фактором для успеха на этом направлении. Для этих целей в рамках энергетического трека председательства России в объединении БРИКС и дискуссий деловой программы РЭН идет работа по укреплению международных связей и усилению роли стран объединения в мировой энергетике», — сказал он.
О форуме
Организаторами VII Международного форума «Российская энергетическая неделя» являются фонд Росконгресс, Министерство энергетики РФ при поддержке правительства Москвы.
ТАСС — информационный партнер Российской энергетической недели.