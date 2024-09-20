Министры энергетики стран БРИКС обсудят сотрудничество в ТЭК

«В условиях многополярного мира необходимо найти новые подходы к решению глобальных вопросов, и сотрудничество в рамках БРИКС является ключевым фактором для успеха на этом направлении. Для этих целей в рамках энергетического трека председательства России в объединении БРИКС и дискуссий деловой программы РЭН идет работа по укреплению международных связей и усилению роли стран объединения в мировой энергетике», — сказал он.