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Министры энергетики стран БРИКС обсудят сотрудничество в ТЭК

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Энергетическая неделя стран БРИКС пройдет в Москве с 24 по 28 сентября 2024 года в рамках российского председательства в объединении. Также 26 сентября пройдет встреча министров энергетики на полях Международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН), где они обсудят вопросы кооперации и сотрудничества в ТЭК, сообщил Фонд Росконгресс.

Источник: РИА "Новости"

«На встрече главы отраслевых ведомств представят основные направления энергетической политики стран БРИКС, подведут итоги энергодиалога в рамках российского председательства, а также определят векторы дальнейшего развития сотрудничества стран БРИКС по линии энергетики», — говорится в сообщении.

Также большое внимание будет уделено результатам работы платформы энергетических исследований стран БРИКС, включая презентацию исследования о справедливом энергетическом переходе.

По итогам встречи планируется принять коммюнике.

«Рассчитываем обсудить с партнерами приоритетные направления сотрудничества, включая технологическую кооперацию, содействие торговле, инвестициям и исследовательской деятельности, а также вопросы совместной подготовки кадров», — отметил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

Советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в объединении БРИКС в 2024 году Антон Кобяков заметил, что международное сотрудничество по реализации энергетических проектов приобретает все большую актуальность на фоне глобальных изменений в мировой энергетике.

«В условиях многополярного мира необходимо найти новые подходы к решению глобальных вопросов, и сотрудничество в рамках БРИКС является ключевым фактором для успеха на этом направлении. Для этих целей в рамках энергетического трека председательства России в объединении БРИКС и дискуссий деловой программы РЭН идет работа по укреплению международных связей и усилению роли стран объединения в мировой энергетике», — сказал он.

О форуме

Организаторами VII Международного форума «Российская энергетическая неделя» являются фонд Росконгресс, Министерство энергетики РФ при поддержке правительства Москвы.

ТАСС — информационный партнер Российской энергетической недели.