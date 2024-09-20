ФАС не выявила ограничений для конкуренции в слиянии Wildberries и Russ

«ФАС России согласовала ходатайство ООО “РВБ” о приобретении у ООО “Стинн” ряда компаний, работающих на рынке рекламы. …В ходе анализа сделки служба не выявила возможного ограничения конкуренции на рынке в связи с тем, что сделка затрагивает разные рынки», — сказано в сообщении.
Ранее в пятницу объединенная компания Wildberries и Russ сообщила, что получила последнее регуляторное одобрение в рамках слияния — согласование от ФАС.
В конце июня Wildberries и оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении и создании новейшей цифровой торговой платформы. Отмечалось, что консолидация лидеров рынка электронной коммерции и рекламы позволит создать нового игрока в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, а также в областях интернет-технологий, логистики, ритейла и рекламы. Таким образом бизнес сможет использовать уникальный и доступный инструмент для продвижения своих товаров.
В начале июля маркетплейс и Russ учредили новую совместную компанию — ООО «РВБ». Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ее уставный капитал составляет 20 миллионов рублей, 65% принадлежит Wildberries, а 35% — у компании «Стинн», которая владеет «Русс Аутдор», а генеральный директор — Роберт Мирзоян, который также выступает и как исполнительный директор группы Russ. Позже РВБ приняло на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса.