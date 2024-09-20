ФАС не выявила ограничений для конкуренции в слиянии Wildberries и Russ

В начале июля маркетплейс и Russ учредили новую совместную компанию — ООО «РВБ». Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ее уставный капитал составляет 20 миллионов рублей, 65% принадлежит Wildberries, а 35% — у компании «Стинн», которая владеет «Русс Аутдор», а генеральный директор — Роберт Мирзоян, который также выступает и как исполнительный директор группы Russ. Позже РВБ приняло на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса.