Эксперты посчитали, как выросли сборы на школьные нужды в России

По данным Т-Банка, обычно обороты сборов средств на школьные нужды больше всего в августе и сентябре. «В сентябре и августе обычно оборот одного такого сбора больше, чем в остальные месяцы. Например, в 2023 году в сентябре оборот одного сбора был на 65% выше, чем в среднем за год. В августе 2023 года общий объем одного сбора на школьные нужды вырос в годовом выражении на 26%, в сентябре 2023 года — на 19%. В августе 2024 года — на 34%», — указывается в исследовании.