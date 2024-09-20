Эксперты посчитали, как выросли сборы на школьные нужды в России

Речь идет про добровольные сборы, которые организуют активные родители школьников или родительские комитеты, а собранные средства идут на подарки детям и учителям, дополнительное благоустройство класса по решению родителей и так далее.
«Перед началом учебного года в 2024 году родители в среднем сдали по 3408 рублей на школьные нужды (+23% в годовом выражении). В августе 2023 года средний чек взноса составил в среднем 2779 рублей, практически не изменившись в годовом выражении», — подсчитали эксперты банка.
По данным Т-Банка, обычно обороты сборов средств на школьные нужды больше всего в августе и сентябре. «В сентябре и августе обычно оборот одного такого сбора больше, чем в остальные месяцы. Например, в 2023 году в сентябре оборот одного сбора был на 65% выше, чем в среднем за год. В августе 2023 года общий объем одного сбора на школьные нужды вырос в годовом выражении на 26%, в сентябре 2023 года — на 19%. В августе 2024 года — на 34%», — указывается в исследовании.
По данным исследования, родители чаще всего недовольны тем, как донесли информацию о сборе (18%), что неизвестно, куда потратили деньги (26%), сколько их собрано (21%) и кто сдал деньги (22%), а еще было неудобно присылать чек для подтверждения перевода (17%). Организаторам сборов в этом способе больше всего не нравится вести учет сдавших (75%) и напоминать участникам о сборе (78%).
«Россияне начинают чаще пользоваться специализированными сервисами от банков для организации сборов — например, количество клиентов такого сервиса у Т-Банка выросло за три года в пять раз», — также подсчитали эксперты.