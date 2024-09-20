Дали по тормозам: таксистам могут запретить повышать цены во время ЧС и плохой погоды

Например, участники заседания отметили, что сейчас водители обязаны менять цвет своей машины, регистрироваться в реестре Минтранса или региональных властей, что становится открытой информацией и оказывает давление на стоимость автомобиля при продаже, снижая ее. Перед рейсом нужно получать маршрутный лист, проходить медосмотр, ТО и многое другое, хотя на практике такой подход невыполним из-за того, что в РФ нет нужной инфраструктуры для этого.