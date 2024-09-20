Дали по тормозам: таксистам могут запретить повышать цены во время ЧС и плохой погоды

Закон о такси могут скорректировать уже в осеннюю сессию — депутаты всех фракций подготовили проект поправок в действующее регулирование. Среди предлагаемых норм — запрет на необоснованное повышение цен во время чрезвычайной ситуации (ЧС) и природных катаклизмов. Также водителям могут разрешить использовать любой цвет машины при работе, оставив только фонарь на крыше. Такие предложения сформированы по итогам межфракционного заседания в Госдуме, на котором обсуждались эти меры.
О чем закон о такси
На межфракционном заседании в Госдуме 19 сентября представители всех партий обсуждали поправки в закон о такси. Он вступил в силу 1 сентября 2023 года, но стал слишком сложным для исполнения. По итогам заседания был сформирован свод рекомендаций депутатам и чиновникам по корректировкам, которые нужно внести в регулирование. «Известия» ознакомились с документом.
Новый закон создал сразу несколько серьезных проблем участникам рынка, особенно самозанятым таксистам, которых в отрасли большинство — до 3 млн человек, по оценкам фракции «Новые люди».
Например, участники заседания отметили, что сейчас водители обязаны менять цвет своей машины, регистрироваться в реестре Минтранса или региональных властей, что становится открытой информацией и оказывает давление на стоимость автомобиля при продаже, снижая ее. Перед рейсом нужно получать маршрутный лист, проходить медосмотр, ТО и многое другое, хотя на практике такой подход невыполним из-за того, что в РФ нет нужной инфраструктуры для этого.
Новое регулирование уже отразилось на стоимости услуги: во время повышенного спроса цена на такси подпрыгивает в три-пять раз. Поэтому уже в осеннюю сессию парламентарии намерены вынести на первое чтение пакет поправок к закону о такси, отметил один из организаторов мероприятия, зампред «Справедливой России» Дмитрий Гусев.
Прежде всего депутаты предлагают отказаться от единого цвета автомобиля, что обязательно при работе через агрегатор такси. Достаточно оставить фонарь на крыше машины и боковые обозначения — «шашечки», разрешить сделать их съемными. Это позволит людям использовать свой транспорт как на работе, так и для личных поездок.
Фракция ЛДПР настаивает на том, что необходимо бороться с экономически необоснованным повышением цен, рассказал «Известиям» глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он пояснил: это следует сделать через запрет увеличивать стоимость поездки в такси во время чрезвычайных ситуаций или природных катаклизмов. Таксисты часто это делают во время паники людей и скачка спроса на этом фоне.
— На рынке не должно быть злоупотреблений, манипуляций и завышения цен, поездки должны быть безопасными, а их стоимость экономически обоснованной, — подчеркнул он.
«Известия» направили запрос в Минтранс.
Скачки цен на такси
В «Яндекс Такси» сказали «Известиям», что «поддерживают инициативы, которые упрощают для водителей вход в отрасль и помогают исполнять требования законодательства». В том числе это касается идеи отменить обязательный цвет машин, чтобы таксопарки не тратились на оклейку, а водители, которые только подрабатывают, могли выполнять заказы на своих машинах.
— Идею регулировать цены во время ЧП нужно дополнительно обсуждать и прорабатывать: надо не только помочь пассажирам, но и сохранить доход водителей, которые готовы в сложной ситуации выходить на линию, — добавили в компании. — Мы возвращаем полную стоимость поездок тем пассажирам, которые использовали такси для срочного выезда из опасных районов.
Компания также готова оцифровать часть обязательных процедур, чтобы ускорить допуск водителей на линию, сохранив контроль за качеством и безопасностью в такси. Например, «внедрять новые онлайн-решения по страхованию, сделать электронные путевые листы и оцифровать технические и медицинские осмотры».
С коллегами согласны в сервисе «Максим»: требование к единой окраске авто в случае с самозанятыми водителями «абсурдно, затратно и фактически является еще одним административным барьером для легализации перевозчиков».
— Автомобиль самозанятого перевозчика — это не муниципальный транспорт, как правило, это единственный автомобиль в домохозяйстве, который используют для работы и личных дел. До 80% самозанятых только подрабатывают в такси, — отметили там. — В компании во время ЧС не допускают необоснованного повышения цен, увеличение стоимости поездок из-за ухудшения погодной и дорожной ситуации продиктовано объективными обстоятельствами, его давно объяснили и экономически обосновали.
Скачки цен во время ЧС и стихийных бедствий происходят по нескольким причинам, уверен председатель Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев. Это избыточные требования для входа на рынок такси, которые сокращают число водителей на линии, а также — резко повышающийся спрос.
— Если к агрегаторам подключить максимальное количество желающих участвовать в перевозках, то масштаб проблемы можно сократить, — считает он. — Отмену единого цвета такси мы также поддерживаем: водители тратят до 100 тыс. рублей на перекраску и обклейку авто, эти затраты никогда не отобьются в регионах, водители оказываются вне рынка.
Действующее регулирование подталкивает самозанятых таксистов уходить в тень, сказал «Известиям» президент «Объединения самозанятых России» Игорь Жмакин.
— Поэтому мы приветствуем любые поправки, помогающие частникам легализоваться. В небольших городах число таких водителей достигает 100%, как правило, они работают в местах, где есть проблемы с общественным транспортом. Всего по всей стране их около 2 млн, это обычные люди в невысоким доходом, — сказал эксперт.
Действующий закон создан не в интересах обычных перевозчиков, он направлен на регулирование крупных таксопарков и службы аренды, которые работают в городах-миллионниках, уверен он.