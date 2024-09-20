Частные инвесторы попросили ЦБ устранить налоговый казус при сделках IPO

С 2024 года в налогообложение инвесторов вернулось понятие материальной выгоды. Это вид дохода, который возникает в случае, если актив был куплен по цене ниже рыночной либо получен безвозмездно. Формирование материальной выгоды в ходе первичных размещений возможно в ситуациях, когда IPO прошло по одной цене, а минимальная котировка в первый день торгов на бирже была выше этой цены. Сейчас Мосбиржа не учитывает сделки в рамках IPO при определении рыночных цен активов. Это создает риск, что разница между такими ценами будет использоваться как база для начисления НДФЛ. В связи с этим ассоциация просит ЦБ разъяснить ситуацию, чтобы инвесторам не пришлось платить дополнительный налог из-за «наличия исключительно формальных оснований для начисления НДФЛ без должного экономического содержания».