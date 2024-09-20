ЦБ объявил об изменении тарифов в Системе быстрых платежей

С 1 ноября банки не смогут брать с граждан комиссию за переводы в пользу государства (C2G-платежи) через Систему быстрых платежей (СБП), сообщается на сайте Банка России.



Речь идет, в частности, об оплате детских садов, кружков, секций, налогов, штрафов и т. д.



В ЦБ отметили, что сами банки не платят регулятору комиссию за C2G-платежи, а с 1 ноября предельный размер вознаграждения, которое кредитные организации могут взимать с клиентов по данным платежам, будет установлен на нулевом уровне.



Кроме того, с 1 ноября лимит бесплатных переводов в 100 тыс. руб. распространится на электронные кошельки. В пределах этой суммы можно будет не только переводить через СБП суммы другим людям, но и пополнять свой электронный кошелек.



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