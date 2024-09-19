В России могут снизить стоимость лицензии на торговлю алкоголем

Ранее, 11 сентября, сообщалось, что за 10 лет продажи спиртного в России сократились на 21,5% на человека — до 6,5 л в пересчете на этанол. Об этом свидетельствуют данные о реализации по итогам 2023 года в сравнении с 2014-м. Такую информацию представил Роспотребнадзор в своем государственном докладе. При этом этот результат не дотягивает до целевого, который зафиксирован в нацпроекте «Демография»: 6,08 л этанола на человека к 2023-му, уточнили ведомстве.