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В России могут снизить стоимость лицензии на торговлю алкоголем

Комитет Госдумы по экономической политике 19 сентября дал положительное заключение на законопроект об изменении условий выдачи лицензий на торговлю алкоголем. Парламентарии предлагают снизить стоимость лицензии на такую деятельность более чем в три раза — с 65 тыс. рублей до 20 тыс. рублей, но при обязательном лицензировании всех торговых точек.

Источник: Freepik

«Данные изменения не ослабят контроль со стороны государства, а напротив — создадут более справедливые условия для игроков рынка. Сейчас отзыв лицензии для торговой сети влечет за собой запрет для всех магазинов им торговать, в то же время стоимость такая же, как и для небольшого юрлица с одним магазином», — пояснил «Известиям» один из авторов законодательной инициативы, заместитель председателя комитета по экономической политике Сергей Алтухов.

По его словам, этот вопрос обсуждался на площадке экспертного совета с представителями торговых сетей, профессиональными ассоциациями, членами правительства и надзорными органами.

«Все понимают необходимость изменений и считают повышение издержек для крупного бизнеса незначительными. По предварительным подсчетам изменения могут принести порядка миллиарда дополнительных доходов в региональные бюджеты», — пояснил депутат.

Предполагается, что на следующей неделе он будет рассмотрен нижней палатой российского парламента, рассказали в комитете.

Ранее, 11 сентября, сообщалось, что за 10 лет продажи спиртного в России сократились на 21,5% на человека — до 6,5 л в пересчете на этанол. Об этом свидетельствуют данные о реализации по итогам 2023 года в сравнении с 2014-м. Такую информацию представил Роспотребнадзор в своем государственном докладе. При этом этот результат не дотягивает до целевого, который зафиксирован в нацпроекте «Демография»: 6,08 л этанола на человека к 2023-му, уточнили ведомстве.