В России могут снизить стоимость лицензии на торговлю алкоголем

«Данные изменения не ослабят контроль со стороны государства, а напротив — создадут более справедливые условия для игроков рынка. Сейчас отзыв лицензии для торговой сети влечет за собой запрет для всех магазинов им торговать, в то же время стоимость такая же, как и для небольшого юрлица с одним магазином», — пояснил «Известиям» один из авторов законодательной инициативы, заместитель председателя комитета по экономической политике Сергей Алтухов.
По его словам, этот вопрос обсуждался на площадке экспертного совета с представителями торговых сетей, профессиональными ассоциациями, членами правительства и надзорными органами.
«Все понимают необходимость изменений и считают повышение издержек для крупного бизнеса незначительными. По предварительным подсчетам изменения могут принести порядка миллиарда дополнительных доходов в региональные бюджеты», — пояснил депутат.
Предполагается, что на следующей неделе он будет рассмотрен нижней палатой российского парламента, рассказали в комитете.
Ранее, 11 сентября, сообщалось, что за 10 лет продажи спиртного в России сократились на 21,5% на человека — до 6,5 л в пересчете на этанол. Об этом свидетельствуют данные о реализации по итогам 2023 года в сравнении с 2014-м. Такую информацию представил Роспотребнадзор в своем государственном докладе. При этом этот результат не дотягивает до целевого, который зафиксирован в нацпроекте «Демография»: 6,08 л этанола на человека к 2023-му, уточнили ведомстве.