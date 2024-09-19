В БРИКС ожидают, что саммит поможет улучшить систему денежных переводов

«Самая серьезная проблема, которую можно наблюдать в странах БРИКС+, в том, что у нас нет SWIFT-кодов или IFSC-кодов, которые часто используются для торговли… Либо деньги застревают в России, либо деньги застревают в Индии. Поэтому мы хотим получить от глав государств резолюцию, которая, понимаете, предложит лучшее решение», — сказал Шастри агентству на «полях» форума «Облачные города. Форум о будущем городов БРИКС».