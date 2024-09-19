В БРИКС ожидают, что саммит поможет улучшить систему денежных переводов

«Самая серьезная проблема, которую можно наблюдать в странах БРИКС+, в том, что у нас нет SWIFT-кодов или IFSC-кодов, которые часто используются для торговли… Либо деньги застревают в России, либо деньги застревают в Индии. Поэтому мы хотим получить от глав государств резолюцию, которая, понимаете, предложит лучшее решение», — сказал Шастри агентству на «полях» форума «Облачные города. Форум о будущем городов БРИКС».
Саммит БРИКС состоится в столице Татарстана
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.