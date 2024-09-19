Стало известно о причинах подорожания меда в России

До этого россиянам рассказали, что некоторые фальсификаты меда содержат опасные вещества, которые производители добавляют для улучшения вида продукта. Чаще встречаются другие способы подделки, например, разбавление меда сахарным сиропом. При этом человек не получит из меда тех полезных веществ, на которые рассчитывал.