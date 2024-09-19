«СберИнвестиции» предоставили доступ к срочному рынку Мосбиржи

Теперь инвесторы смогут в приложении увидеть, хватит ли у них необходимого гарантийного обеспечения и денег на покупку контракта.
Как отметила директор управления электронных рынков Сбера Аиша Кубезова, одним из ключевых преимущество срочного рынка является хеджирование (защита от ценовых рисков по своим позициям) и низкие комиссии.
«Срочный рынок расширяет возможности инвесторов, позволяя инвестировать в активы не напрямую, а через инструменты, привязанные к их цене и сроку погашения», — сказала она.