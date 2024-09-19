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«СберИнвестиции» предоставили доступ к срочному рынку Мосбиржи

«СберИнвестиции» запустили срочный рынок в приложении, благодаря которому клиентам доступны фьючерсы на акции, валюту, сырьевые товары, драгоценные металлы и другие активы.

Источник: Вероника Сапожникова

Теперь инвесторы смогут в приложении увидеть, хватит ли у них необходимого гарантийного обеспечения и денег на покупку контракта.

Как отметила директор управления электронных рынков Сбера Аиша Кубезова, одним из ключевых преимущество срочного рынка является хеджирование (защита от ценовых рисков по своим позициям) и низкие комиссии.

«Срочный рынок расширяет возможности инвесторов, позволяя инвестировать в активы не напрямую, а через инструменты, привязанные к их цене и сроку погашения», — сказала она.