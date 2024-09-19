Россиянам дадут право на «комплексное урегулирование» долгов по кредитам

Банк России подготовил законопроект об обязательной процедуре «комплексного урегулирования» долгов по кредитам и займам для физических лиц. Это позволит допустившим просрочки заемщикам заключать единые соглашения о реструктуризации задолженности со всеми кредиторами. Детали проекта раскрыл начальник управления регулирования службы по защите прав потребителей ЦБ Алексей Чирков на форуме «Лидеры цифрового развития. Курс на урегулирование», организованном компанией АБК. Он уточнил, что документ разрабатывается совместно с Минфином при участии крупнейших кредиторов и профессиональных взыскателей.



Комплексное урегулирование задолженности смогут проводить банки, микрофинансовые организации (МФО), госкорпорация «Дом.РФ», а также профессиональные коллекторские агентства.



Весной 2023 года ЦБ анонсировал выпуск рекомендаций для банков, МФО и коллекторов по «синхронизации» взыскания долгов с физических лиц. Действующий стандарт предполагает «комплексное урегулирование» задолженности клиента, но это необязательная опция для участников рынка. В прошлом ноябре Банк России также предлагал ввести обязательную процедуру досудебного взыскания долгов физлиц, ссылаясь на соответствующее поручение президента. Новый законопроект фактически учитывает обе инициативы.



Как это будет работать Кредиторы одного заемщика должны будут предложить клиенту, допустившему просрочку, план работы с долгом, который может включать разные опции — отсрочку платежей, реструктуризацию, отмену штрафов и пеней или частичное списание долга. На разработку такого соглашения будет отводиться до 30 дней, и за это время ни один кредитор (даже тот, кто в соглашении участвовать не готов) не сможет обратиться в суд для взыскания задолженности с этого клиента.



Информация, что клиент начал переговоры с кем-то из кредиторов, должна будет отображаться в его кредитной истории. Бюро кредитных историй (БКИ) обязаны будут проинформировать об этом все организации, где заемщик имеет активные кредиты или займы. Когда индивидуальный план комплексного урегулирования будет утвержден, его условия пропишут в дополнительных соглашениях к ранее оформленным кредитным договорам с должником, пояснил журналистам Чирков.



«В этом смысле это точно такая же ситуация, как сейчас, когда у каждого кредитора есть соглашения с заемщиком и другой кредитор его не оспаривает», — сказал он.



По словам Чиркова, основные параметры процедуры еще могут быть скорректированы в процессе принятия законопроекта: срок процедуры комплексного урегулирования может стать короче (15 дней), может появиться минимальная пороговая сумма, при которой банки будут обязаны предлагать клиентам новую процедуру.



Кроме того, еще не ясно, будут ли устанавливаться критерии для заемщиков, которые смогут рассчитывать на гарантированное предложение по комплексному урегулированию. Сейчас в стандарте прописано, что реструктуризация может быть предоставлена, если заемщик или его созаемщик по кредиту оказался в «трудной жизненной ситуации». К таким относятся:



временная нетрудоспособность продолжительностью более двух месяцев; снижение среднемесячного дохода более чем на 30%; призыв на срочную военную службу; смерть одного из заемщиков и получение долгов в наследство; декрет или отпуск по уходу за ребенком. Эти обстоятельства заемщики должны подтверждать документами. Кредиторы также вправе и самостоятельно вводить другие критерии наступления трудной жизненной ситуации.



В новом законе, вероятно, не будет требования, чтобы все кредиторы урегулировали долг с заемщиком на единых условиях, допустил Чирков: «В первую очередь важна посильность платежа. Те инструменты, которые будут использоваться, останутся на усмотрение кредиторов. Это может быть уменьшение процентной ставки, увеличение срока [кредита], уменьшение размера неустойки».



Представитель ЦБ уточнил, что законопроект о комплексном урегулировании долгов может быть внесен в Госдуму в осеннюю сессию. Срок его вступления в силу будет комфортным для кредиторов, «чтобы они могли адаптироваться и наладить процессы», добавил Чирков.



Как кредиторы уже договариваются о работе с «общими» должниками По оценкам ЦБ, действующий стандарт комплексного урегулирования работает достаточно эффективно, но это добровольный формат взаимодействия с должником, имеющий ограничения.



«Стандарт соблюдают только те, кто хотят, а система эффективна только в том случае, если каждый заемщик будет уверен: если он сталкивается со сложностью, то он может пойти к любому своему кредитору — не только банк, но и МФО, и профессиональный взыскатель, если была уступка прав требований, — и у каждого такого кредитора он получит единый понятный механизм урегулирования. Второе: заемщик будет уверен, что с него не могут ничего взыскать в судебном порядке до тех пор, пока он не будет проинформирован о факте задолженности и пока не будет предпринята попытка урегулирования такой задолженности. Еще один немаловажный момент: необходимо, чтобы и все принудительные механизмы взыскания работали только после соблюдения такой процедуры по комплексному урегулированию», — перечислил Чирков.



С 2022 года комплексным урегулированием долгов физлиц уже занимаются крупные банки: с такой инициативой выступил «Сбер», сейчас среди его партнеров есть еще 11 кредитных организаций, включая второй крупнейший банк — ВТБ, а также одна микрофинансовая компания и одно коллекторское агентство. В 2023 году «Сбер» завершил 6,2 тыс. процедур комплексного урегулирования долгов, а за восемь месяцев этого года — уже 12,5 тыс., говорил на том же форуме глава розничного взыскания департамента по работе с проблемными активами банка Денис Кузнецов. Он при этом отметил, что число соглашений могло быть больше, но примерно в половине случаев прочие кредиторы должников не соглашаются на план комплексного урегулирования задолженности. По его оценкам, сейчас срок ведения переговоров кредиторов с клиентом об условиях соглашения составляет 16 дней.



Ранее «Сбер» приводил данные, что 35% российских заемщиков относятся к категории тех, кто имеет сразу два кредита и более в разных банках.